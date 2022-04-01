رابط استقدام العمالة المنزلية بمنصة مساند musaned

استقدام العمالة المنزلية، حيث يعد استقدام العمالة المنزلية هي واحدة من المعاملات التي تتم يومياً من جانب عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، وقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مساعد كأحد المنصات الإلكترونية التي تتولي إنجاز المعاملات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية داخل المملكة، حيث يتم تقنين هذه الخدمة الخاصة بالعمالة المنزلية من أجل رغبة الوزارة في حفظ حقوق الطرفين، والعمل على زيادة الوعي الخاص بأصحاب العمل من خلال معرفة حقوقهم التي يجب تنفيذها بشكل صحيح، ويتم التسجيل في مساند وفق بعض الشروط التي حددتها الوزارة، وسوف نوضح لكم شروط استقدام العمالة المنزلية.

شروط التسجيل في مساند استقدام العمالة المنزلية

كشفت منصة مساند عن شروط التسجيل في منصة مساند الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يقر العميل بمسؤوليته الكاملة في اتخاذ كافة ما يلزمه باستخدام منصة مساند من بيانات ومعلومات تم تسجيلها من خلاله وأن يكون على دراية كاملة بجميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في المنصة.

يجب أن يعرف العميل بأنه لديه مسؤولية تامة عن جميع المعلومات التي يقوم بتقدمها، وكذلك مسئوليته عن ما يتم تحميله إلى منصة مساند بالإضافة إلى مسئوليته عن كافة المدخلات الرقمية أو المستندات التي تم تحميلها والتي يجب أن تكون دقيقة وحديثة.

يجب أن يوافق العميل على عدم وجود أي إخلال بأي وثائق احتيالية أو أن تكون مزورة.

آلية استقدام العمالة المنزلية

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية العمل علي التسجيل في منصة مساند من أجل إجراء استقدام للعمالية المنزلية، وتتمثل إجراءات الاستقدام في هذه الخطوات: