نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح خطوات انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم إلى الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم للضمان المطور، هو ما يثير الجدل بين المستفيدين من الضمان القديم ويتساءل البعض عن مدي الانتقال لخدمة الضمان المطور، سواء كان إلكترونيًا من خلال الوزارة، أم يتم التقديم من قبل المستفيد القديم بالضمان، ووضحت الجهات العاملة بوزارة الموارد من خلال الصفحة الرسمية بتويتر للعناية بالعملاء عن طريقة نقل المستفيدين من الضمان القديم إلي الضمان المطور.

وجاءت الاستجابة لخدمة العملاء وبينت انه يجب على المستفيد الحالي من الضمان القديم من التسجيل بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، حتي يتم الانتقال من المنظومة القديمة إلي النظام الجديد بالضمان المطور، واليكم خطوات التسجيل في الضمان الجديد والذي تم تمديد التسجيل به.

خطوات انتقال مستفيدي الضمان القديم إلي المطور

وضحت الموارد البشرية إن التسجيل بالضمان المطور تم تمديده حتي يتثنى لجميع المستفيدين من مقطوعة الضمان القديم الانتقال إلي الضمان الجديد، من خلال اتباع الخطوات الأتية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يجب تدوين بيانات مقدم الطلب مثل “رقم الهوية/ تاريخ الميلاد/ رقم الجوال/ كلمة المرور”.

قراءة كافة الشروط والأحكام بدقة، ثم الموافقة عليها.

اكتب كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى الهاتف المحمول ، ثم اضغط على “مصادقة”.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور للمستفيد، ثم قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الصفحة الرئيسية لملء بيانات الملف الموحد بالكامل.

انتقل إلى الملف المدمج لإكمال المعلومات بطريقة صحيحة.

سيطلب البرنامج ملء جميع البيانات الشخصية لمقدم الطلب والإسكان والدخل والمعالين والممتلكات، يجب أن تكون البيانات صحيحة.

تم التأكيد على أنه سيتم تحويل جميع خدمات الضمان الاجتماعي القديم إلى منصة الدعم والحماية الإلكترونية.

ويجب متابعة الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية بالمنصة والطلبات.

نتائج قبول الضمان الاجتماعي المطور

وضح وزير الموارد البشرية كيفية قبول المتقدمين للضمان المطور وذلك عبر مداخلة بعد قبول الدفعة الأولي من الضمان الجديد، واكد انه بعد التسجيل وتقديم الطلب للمنصة؛ تقوم الجهات العاملة بالمنصة من دراسة أهلية استحقاق طلب المتقدمين، ويتم إرسال رسائل تكون علي هيئة ” مؤهل، غير مؤهل، تم رفض الطلب” هذا وقد نوهت الموارد انه في حالة رفض الطلب يتم تقديم اعتراض مرة اخري علي نتيجة الأهلية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ذكرت الموارد البشرية عملائها من ضرورة الاستطلاع علي الشروط والضوابط التي تعلنها للتسجيل بالضمان المطور الجديد والتي من أبرزها التالي:

تعرف على شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور،

للتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/0rsK5tYwgW — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) تعرف على شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور،

للتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/0rsK5tYwgW — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) December 5, 2021

دخل المستقل أو الأسرة التي تسجل بالضمان المطور يجب أن يكن دخلها أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش يجب أن تنطبق علي المرشح للتسجيل معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحدد القائمة. الالتزام بمتطلبات الوزارة المتعلقة بخطط الصحة والتعليم والتوظيف والتأهيل. أن يكون سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية “الزوجة السعودية/ المطلقة/ والأرملة ولديها أبناء سعوديين”. كما يجب علي المستثنون من شروط التسجيل الإقامة التامة بالمملكة. لن تكتفي الوزارة من ذلك ولكن شملت الاستثناءات أبناء أرملة سعودية ومطلقة من زوج غير سعودي. ويجب أن تكون إقامتهم دائمة في المملكة مع إقامة سارية المفعول وإثبات زواج المرأة بوثيقة رسمية كذلك تم استثناء المعوقون والأيتام والأرامل.

هذا وقد تم التوضيح أن حقيقة إلغاء التسجيل بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية ما هو ألا شائعات تتردد، وان التسجيل متاح للمواطنين المستوفون شروط التسجيل، وكشفت الموارد أن الدفات المستفيدة من الدعم الشهري حتي وقتنا الحالي هما 4 دفعات.