تعرف على أفضل مطاعم فطور رمضان في الرياض 2022 للعائلات

تتصدر أفضل مطاعم فطور رمضان في الرياض محركات البحث خلال الفترة الحالية تزامنًا مع اقتراب حلول الشهر الكريم، حيث يبحث السعوديون المقيمين في مدينة الرياض عن أفضل الأماكن التي يمكنهم تناول وجبة إفطار رمضان بها لجميع أفراد العائلة، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني أشهر هذه المطاعم وأفضلها.

أفضل مطاعم فطور رمضان في الرياض 2022

هناك عدد كبير من المطاعم في الرياض التي يمكن للعائلة أن تعتمد عليها في تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

من أبرزها مطعم الباريتو، مطعم الأرجوان، مطعم ميراكي الرياض، مطعم المجلس الخليجي، مطعم توب كابي، مطعم سمرقندي.

كما يوجد مطعم شارع 9 الرياض، مطعم السبيعي، ومطعم واديك، وفيما يلي نتحدث عن كل مطعم بشكل تفصيلي:-

مطعم شارع 9 الرياض

يعتبر مطعم شارع 9 الرياض من أشهر وأحسن المطاعم في المملكة العربية السعودية التي تقدم وجبات الفطور للعائلات في رمضان.

حيث يقدم وجبات متنوعة تجمع بين أصالة الماضي وعصرية الحاضر، كما أنه من المطاعم التي تقدم بوفيه مفتوح.

يبدأ العمل في المطعم من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا حتى الثانية عشر ونصف منتصف الليل.

رقم الهاتف 966533319462 ، مع العلم أن الحضور إلى المطعم لا يستدعي الحجز المسبق.

يقع المطعم في شارع 9 مدينة الرياض، طريق الثمامة، 12345، المملكة العربية السعودية.

مطعم ميراكي الرياض

مطعم ميراكي هو مطعم مختص في تقديم المأكولات اليونانية.

يقدم طبق رئيسي، مقبلات ساخنة، بالإضافة إلى طبق الحلو بسعر 250 ريال سعودي للفرد.

مع العلم أن المطعم يقدم وجبات إفطار وسحور أيضًا، ويمكن التواصل مع القائمين عليه عبر الرقم 920001050 .

مواعيد العمل داخل المطعم تبدأ من الثانية فجرًا حتى الساعة السادسة مساءً.

يقع المطعم في شارع المعتصم، الولاية، مدينة الرياض، 12212، المملكة العربية السعودية.

مطعم الباريتو

يقدم مطعم الباريتو وجبات مميزة على الإفطار والسحور ذات طابع إيطالي.

يبدأ العمل داخل المطعم في تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثالثة فجرًا.

يمكن التواصل مع المطعم عبر الرقم 966920012508 .

يقع داخل مركز الملك عبدالله المالي، الرياض، السعودية.

مطعم الأرجوان من أفضل مطاعم فطور رمضان في الرياض

يقدم مطعم الأرجوان وجبات شعبية، مشويات متنوعة، ومقبلات.

كما يقدم وجبات تناسب الأشخاص النباتيين، بسعر 201 ريال للفرد.

يمكن التواصل مع المطعم عبر الرقم 966118028333 .

يقع المطعم في شارع مكة المكرمة، منطقة الهدا، الرياض، السعودية.

مطعم المجلس الخليجي من أفضل مطاعم فطور رمضان في الرياض

يعد المجلس الخليجي من أفضل المطاعم التي تقدم وجبات شعبية تقليدية للعائلات في رمضان.

يمكن للزبائن التواصل مع المطعم عبر الرقم 966920009533 .

يقع في طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، غرناطة 4470، الرياض، 13241، السعودية.

مطعم توب كابي الرياض

يقدم مطعم توب كابي وجبات شعبية، وأشهر مأكولات دول الشرق الأوسط.

كما يقدم وجبات تركية ومشويات والحمص الطازج.

يمكن التواصل مع المطعم عبر الرقم 96611288457 .

يقع في شارع الملك فهد، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، الرياض، السعودية.

مطعم واديك من أفضل مطاعم فطور رمضان في الرياض

يقدم المطعم مأكولات شعبية تقليدية تناسب الفطور الرمضاني للعوائل.

كما يوجد أماكن خارجية مفتوحة تناسب الأعداد الكبيرة.

يقدم أفضل الوجبات وأجودها بأسعار مناسبة.

يمكن التواصل مع المطعم عبر الرقم 966114634848 .

يقع في طريق الإمام سعود بن فيصل، الرياض، 13321، السعودية.

مطعم السبيعي في الرياض

يقدم المطعم إفطار رمضاني للعائلات عبارة عن أطباق شعبية تقليدية لذيذة بأسعار معقولة.

يمكن التواصل مع المطعم عبر الرقم 966114253637 .

مواعيد العمل بدءً من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية فجرًا.

يقع في السويدي العام السلطانة، مدينة الرياض، 12777، السعودية.

مطعم سمرقندي في الرياض للعائلات

يعتبر سمرقندي من أشهر المطاعم التي تقدم الأرز بوصفات مختلفة في الرياض.

كما تقدم إلى جانبه أطباق مميزة مثل المشويات بأنواعها والوجبات الدسمة.

يقع المطعم في طريق الثمامة، قرطبة، 13248، الرياض، السعودية.

رقم الهاتف 966532036080 .

يبدأ العمل بالمطعم في تمام الثانية عشر ظهرًا وينتهي في تمام الواحدة ليلاً.

بذلك نكون قدمنا لمتابعي موقع ثقفني الكرام مجموعة من أفضل مطاعم فطور رمضان في الرياض التي تقدم وجبات تناسب العوائل بجودة عالية وأسعار مناسبة.