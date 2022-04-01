نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة رمضان في السعودية 1443 .. تعرف على التفاصيل وموعد بدء العمل بعد عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة رمضان في السعودية 1443 من الأكثر بحثًا في الآونة الأخيرة، حيث ينص قانون العمل في المملكة العربية السعودية على أن هناك إجازات وعطلات رسمية يحصل عليها المواطن سواء عامل في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر كامل، ومن بين هذه الإجازات هي عطلة شهر رمضان المبارك.

تفاصيل إجازة رمضان في السعودية 1443

يحصل العاملين في القطاعين الخاص والحكومي على حدٍ سواء على إجازة رسمية مدتها أربعة أيام تقريبًا في نهاية الشهر الكريم للقطاع الخاص، بينما تمتد إلى عشرة أيام للقطاع الحكومي.

ومن المُلزم لصاحب العمل أو مدير الهيئة أن يمنح العامل أجره كاملاً بدون أي خصومات وفقًا لنص قانون العمل السعودي.

مع العلم أنه في حالة استمرار العمل في الإجازات الرسمية وفقًا لمتطلبات الهيئة، يتم احتساب الساعة بساعة ونصف.

إجازة رمضان في السعودية 1443 للقطاع الخاص

تنص المادة رقم 24 من قانون العمل السعودي على أن مدة إجازة شهر رمضان الكريم للعاملين في الهيئات الخاصة تبلغ أربعة أيام.

حيث تبدأ الإجازة من يوم الأحد الموافق 30 رمضان 1443/2022 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 3 من شوال 1443 هـ.

إجازة رمضان في السعودية 1443 للقطاع الحكومي

بينما تنص لائحة القانون على حصول العاملين في الهيئات الحكومية على إجازة شهر رمضان الكريم لمدة عشرة أيام في أواخر الشهر المبارك.

حيث تبدأ الإجازة رسميًا من 25 رمضان 1443 الموافق يوم الثلاثاء 26 من أبريل 2022، وتنتهي في 5 شوال 1443 الموافق الجمعة 6 مايو 2022.

موعد بدء العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

من المقرر أن يستأنف موظفي القطاع الخاص العمل بعد انتهاء إجازة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بدءً من يوم الخميس 4 شوال 1443 هـ الموافق 5 مايو 2022 م.

بينما يبدأ العمل في القطاع الحكومي مجددًا بعد الإجازة بدءٍ من يوم الأحد 7 شول 1443 الموافق 8 مايو 2022، وذلك نظرًا إلى أن يوم السبت الموافق 6 شوال هو إجازة أسبوعية رسمية.

إجازة رمضان في السعودية 1443 وعيد الفطر للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن إجازة الطلاب في رمضان وعيد الفطر المبارك لهذا العام تستمر لمدة 14 يومًا.

حيث تبدأ إجازة رمضان وعيد الفطر من يوم 24 رمضان 1443 الموافق 25 أبريل 2022 ، وتنتهي في 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022.

ساعات الدوام في شهر رمضان 1443

بمناسبة اقتراب حلول الشهر الفضيل، قامت معظم الهيئات في القطاعين الحكومي والخاص بتعديل مواعيد الدوام اليومي، وذلك على النحو التالي:-

ساعات دوام البنوك ومراكز تحويل الأموال:- يبدأ العمل في التاسعة والنصف صباحًا وينتهي في الخامسة والنصف مساءً.

يبدأ العمل في التاسعة والنصف صباحًا وينتهي في الخامسة والنصف مساءً. أوقات دوام السوق المالية:- يستمر العمل يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

يستمر العمل يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا. ساعات الدوام في المصارف:- يبدأ العمل في العاشرة صباحًا ويستمر حتى الرابعة عصرًا.

يبدأ العمل في العاشرة صباحًا ويستمر حتى الرابعة عصرًا. مواعيد دوام القطاع الحكومي:- يبدأ العمل من التاسعة والنصف صباحًا وينتهي في تمام الرابعة والنصف عصرًا.

وبذلك نكون وضحنا تفاصيل إجازة رمضان في السعودية 1443 للقطاعات الخاصة والحكومية والطلاب، كما أوضحنا موعد استئناف العمل بعد إجازة رمضان وعيد الفطر المبارك.