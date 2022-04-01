نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد قرعة كأس العالم 2022 لمتابعة مجموعة منتخب السعودية فى كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعرف الان موعد قرعة كأس العالم اليوم لمعرفة مجموعة منتخب السعودية ، ينتظر العديد من المتابعين قرعة كأس العالم فيفا قطر 2022 العام الجارى من بطولة قوية لكل جماهير العالم وتعد هذه النسخة من كأس العالم استثنائية حيث انها سوف تقام فى بلد عربى لاول مرة فى تاريخ البطولة وتستعد قطر على كافة الاستعداد لهذه البطولة منذ سنوات عديدة من اجل تشريف قطر امام كل العالم وتعد بطولة كأس العالم من اهم البطولات حيث يتنافس عليها 32 منتخب من جميع انحاء العالم وتأهل حتى الان 29 منتخب من جميع قارات العالم ويتبقى 3 مقاعد من المقرر ان يتم حسمهم فى التوقف الدولى القادم والان سوف نوصف ونشرح لكم نظام تصفيات قرعة كأس العالم وموعدها عبر موقعكم ثقفنى نيوز

موعد قرعة كأس العالم

من المقرر ان تقام قرعة كأس العالم فيفا قطر 2022 فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت القاهرة ومن المقرر ان يكون فيها العديد من الشخصيات الهامة فى كرة القدم وتتجه انظار كل بلاد العالم اليوم من اجل متابعة قرعة كأس العالم

نظام سحب قرعة كأس العالم

سوف تقسم المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 4 تصنيفات، طبقا الى التصنيف العالمي من الفيفا والذى صدر فى الامس الخميس، مع وضع منتخب قطر ضمن منتخبات التصنيف الأول، حيث انه صاحب الضيافة.

وسيتم البدء فى السحب في القرعة بالوعاء رقم 1 والانتهاء بالوعاء رقم 4، ويتم إفراغ كل وعاء تمامًا قبل الانتقال إلى الوعاء التالي وسيتم عدم وضع فرق من نفس القارة فى مجموعة واحدة عدا قارة اوروبا نظرا لكثرة عدد المنتخبات المشاركة فيها .

وسيقوم باجراء القرعة النهائية بطلا كأس العالم البرازيلي كافو، والألماني لوثار ماتيوس، الى جانب ستة مساعدين آخرين، هم، القطري عادل أحمد مال الله، والجزائري رابح ماجر، والإيراني علي دائي، والنيجيري أوكوتشا، وبورا ميلوتينوفيتش من صربيا والأسترالي تيم كيهل.

ويدير القرعة فريق يضم كل من محلل كرة القدم ولاعب إنجلترا السابق جيرمين جيناس، والمقدمة الرياضية البريطانية الجامايكية سامانثا جونسون، وكارلي لويد، بطلة كأس العالم للسيدات مرتين وستنقل القرعة بشكل مباشر وحصرى على قناة بين سبورت الاخبارية ويسبق القرعة ستوديو تحليلي وتغطية لكل احداث القرعة .

تردد قناة بين سبورت الاخبارية الناقلة لقرعة كأس العالم

اليكم الان تردد قناة بين سبورت الاخبارية التى ستنقل قرعة كأس العالم اليوم بشكل مباشر

تردد قناة beIN SPORTS NEWS على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS NEWS على سهيل سات:

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 3/2

كما يمكنكم مشاهدة قرعة كأس العالم مباشرة على الإنترنت من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على يوتيوب، والموقع الرسمي للفيفا وكذلك عبر البث المباشر لقناة بي إن سبورتس الإخبارية، على يوتيوب.

تصنيف المنتخبات المشاركة فى قرعة كأس العالم

واليكم الان تصنيف المنتخبات المتأهلة بشكل رسمى فى بطولة كأس العالم فى قطر

التصنيف الأول: قطر – البرازيل – بلجيكا – فرنسا – الأرجنتين – إنجلترا – إسبانيا – البرتغال

التصنيف الثاني: المكسيك – هولندا – الدنمارك – ألمانيا – أوروجواي – سويسرا – أمريكا – كرواتيا

التصنيف الثالث: السنغال – إيران – اليابان – المغرب – صربيا – بولندا – كوريا الجنوبية – تونس

التصنيف الرابع: الكاميرون – كندا – الإكوداور – السعودية – غانا – المتأهل من ملحق (بيرو ، أستراليا ، الإمارات) – المتأهل من ملحق (كوستاريكا ، نيوزلندا) – المتأهل من ملحق (ويلز ، اسكتلندا ، أوكرانيا).

تاريخ المنتخبات العربية المشاركة فى بطولة المونديال

يعتبر المنتخب السعودى زعيم قارة اسيا بمشاركته للمرة السادسة فى تاريخه فى مونديال قطر بعد مشاركته فى الدورة السابقة ويسعى ابناء المملكة العربية السعودية فى تقديم بطولة جيدة تشرف بيها الكرة فى السعودية والتأهل من دور المجموعات على اقل تقدير وشارك منتخب السعودية فى اعوام 1994، 1998، 2002 ،2006 ،2018 واخيرا 2022 .

ويأتى بعده منتخب قطر البلد المضيف والذى يشارك لاول مرة فى كأس العالم ويسعى منتخب العنابى لكتابة تاريخ خاص به فى المونديال من اجل ورفع راية قطر بين كل دول العالم .

فيما يأتى المنتخب المغربى كأكثر منتخبات شمال افريقيا مشاركة فى مونديال العالم برصيد 6 مشاركات اخرها فى كأس العالم الماضية التى اقيمت فى روسيا وخاض منتخب المغرب 16 مباراة فى المونديال، فاز في اثنتين وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات

ويعادلها منتخب تونس الان برصيد 6 مشاركات وتأهل المنتخب التونسى فى اعوام 1998، 2002، 2006 و2018 واخيرا 2022

ونتابع معكم ايضا بشكل محدث قرعة كأس العالم فور اجرائها من اجل معرفة مجموعات المنتخبات العربية المشاركة مثل منتخب السعودية ومنتخب المغرب وتونس وقطر.