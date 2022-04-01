نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات شهر رمضان 2022 في السعودية للطلاب وموظفي القطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن إجازات رمضان الخاصة بالقطاع العام وكذلك الخاص ومعهم إجازة الطلاب هي من الإجازات الرسمية المقررة بالقانون السعودي لجميع فئات المجتمع، حتى يتم السماح لهم بالاحتفال بتلك المناسبة الدينية المتميزة، ولذلك فالجميع ينتظر مثل هذه الإجازات بفارغ الصبر ويتطلعون لمعرفة ميعادها، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم إجازات شهر رمضان 2022 في السعودية.

إجازات شهر رمضان 2022 في السعودية

إن قانون العمل التابع للمملكة السعودية قد نص على أن يتم منح الإجازات الرسمية لجميع الموظفين بالقطاع العام وكذلك الأشخاص ومعهم الطلاب، ومن بين هذه الإجازات تلك التي تمنح في شهر رمضان ويحصل عليها الموظف دون أن يخصم من راتبه، ولابد لصاحب العمل أن يمنح العاملين الإجازة حتى لا يكون مخالف عليه، وإليكم إجازة رمضان بجميع القطاعات والطلاب وهي كالآتي:

إجازة شهر رمضان للقطاع الخاص

إن الموظفين بالقطاع الخاص يحصلوا على إجازة رسمية بمناسبة الشهر الكريم، مدة هذه الإجازة أربعة أيام تبدأ من 30 رمضان حتى 1 مايو هذا وفقاً نظام العمل.

إجازة شهر رمضان بالقطاع العام

إن إجازة رمضان الخاصة بالقطاع الحكومي بالمملكة السعودية تبدأ 25 رمضان الذي سيوافق وقتها 26 أبريل، تستمر الإجازة إلى بعد عيد الفطر خمسة شوال الذي يوافق 6 مايو أي أن مدة هذه الإجازة هي 10 أيام.

إجازة رمضان للطلاب

إن الطلاب برمضان يحصلوا على إجازات رسمية متعددة الموضوعة من قبل وزارة التعليم، فإجازة الطلاب ستكون بدايتها 24 رمضان الذي سيوافق وقتها 25 أبريل تنتهي تلك الإجازة 8 مايو الموافق 7 شوال، ثم تبدأ الإجازة المطولة 24 شوال الموافق 5 مايو، ومن بعدها الإجازة المطولة الثانية 16 ذو القعدة الموافق 15 يونيو.

إجازة رمضان المتواجدة بنظام العمل

إن قانون المملكة السعودية وضع بعض الإجازات التي لابد أن يحصل عليها الموظفين طبقاً لنظام العمل السعودي، وإليكم هذه الإجازات وهي كالآتي: