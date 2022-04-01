لقد وضحت مؤسسة التأمينات عبر صفحتها المتواجدة في منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن مقدار التعويض الخاص بساند المتعطلين، بعد أن يكون الشخص متوفر به جميع الشروط المطلوبة، كما وضحت التأمينات تلك الخطوات التي لابد من اتباعها في التقديم ليحصل الشخص على تعويض عبر الموقع الإلكتروني التابع للتأمينات الاجتماعية، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سوف نوضح لكم مقدار التعويض للمتعطل عن العمل في نظام ساند.

مقدار التعويض للمتعطل عن العمل في نظام ساند

إن التأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن القيم الخاصة بتعويض المتعطلين عن العمل بساند، ولقد وفرت المملكة جميع الإمكانيات التي تلزم للحياة عادية وكريمة لجميع الأشخاص الذين عجزوا عن إيجاد وظيفة لهم وانتشرت بشكل ملحوظ هذه الازمة مع انتشار فيروس كورونا، ويتم التقديم على هذا التعويض عبر مؤسسة التأمينات ويكون 60% من أجل الشخص المتعطل ذلك الذي كان يأخذه بالثلاثة شهور الأولى، وبإمكانك أن تحصل على 50% من حساب الأجر بالتسعة أشهر التالية.

الشروط اللازمة للتقديم على التعويض التابع لساند

بإمكان الجميع التقديم على ساند ولكن لابد من أن يكون متوفر بك جميع الشروط التي تلزم لذلك، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

بإمكان الأشخاص المتعطلين أن يتقدموا للحصول على تعويض ساند وهذا لمن لديه الجنسية السعودية فقط.

هذا التعويض يتم التقديم عليه للأشخاص الذين أعمارهم تقل عن 60 عام.

عدم تواجد أي دخل من أي جهة أخرى تكون من عمل خاص.

لا يوجد أي سجل تجاري يكون باسم المتقدم.

ألا يكون الشخص المتعطل قد تم فصله مسبقاً من العمل.

أن يكون قادراً على العمل وهذا الشرط أساسي حتى يستطيع الشخص التقديم.

لا يسمح للشخص الذي ترك العمل بإرادته أن يقدم على تعويض ساند.

ضرورة الالتزام بجميع الأشياء التي تقدم من الهيئة وفرص التوظيف.

طريقة التقديم على التعويض

بإمكانك أن تقدم على التعويض الذي يخص المتعطلين عبر موقع التأمينات الاجتماعية، الدخول يكون عبر حساب الموظف على الموقع ويجب أن تتبع جميع الخطوات التي تلزم لذلك وهي كالآتي: