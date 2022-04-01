إن حساب الآيبان عبارة عن 14 رقم وهي تنظم عن طريق كتابة رمز البلد بالخانة الأولى، وأرقام التحقق بالخانة الثانية، ورمز البنك في الثالثة أو الرابعة، ومن الخانة الخامسة إلى الثامنة عشر يتم كتابة رقم حساب العميل، وعبر هذا الرقم بإمكانك أن تحصل على كافة المعلومات الهامة إلى جانب اسم الدولة التي تتعلق برقم الآيبان ومعرفة الرقم الخاص بحساب العميل المصرفي، وعبر هذا المقال سنوضح لكم روابط الحصول على رقم حساب الآيبان لأي بنك.

روابط الحصول على رقم حساب الآيبان لأي بنك

بإمكانك أن تحصل على الرقم الذي يخص حساب الآيبان عبر تطبيق آيبان بمنتهى السهولة، والذي بإمكانك أن تحمله على هاتفك المحمول أو حتى الحاسوب، وهذا يساعد كثيراً عند الحاجة لمعرفة رقم الآيبان، وبإمكانك أيضاً أن تحصل على رقم الآيبان من خلال رابط البنك المركزي السعودي، وإن لم يكن لديك الرابط فهناك طرق أخرى تساعدك في الحصول على حساب الآيبان وهي كالآتي:

الخدمة الإلكترونية بالإنترنت التي تسمى حاسبة الآيبان تساعدك في هذا الأمر أيضاً.

رابط التحقق للآيبان خدمة متوفرة بالهاتف حيث بإمكانك أن تتواصل مع أي شخص من ممثلي خدمة العملاء فيجيبك على ماتريد.

تذهب لفرع البنك بشكل مباشر وتعرف رقم الآيبان.

تستطيع أيضاً أن تعرف هذا الرقم عبر الصراف الآلي حيث أنك تذهب للصراف وتقوم بإدخال كارت البنك وتختار القائمة الرئيسية التي تظهر لك بالشاشة وتضغط فوق تفاصيل الحساب. وباستطاعتك أن تطبعه إذا كنت تريد ذلك.

فائدة رقم الآيبان

إن رقم الآيبان له فوائد متعددة وينظم كافة الحسابات التي تتعلق بالبنوك، حيث أن له صيغة خاصة تختلف عن الرقم الذي يتبع الحساب المصرفي، صيغته موحدة بجميع أنحاء العالم، ويتم إنشاء ذلك الرقم عبر الرقم الأساسي للحساب، كما أن له فوائد متعددة أخرى مثل ما يلي: