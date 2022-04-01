نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. السعودية تعلن لأول مرة السماح للسيدات بقضاء الحج والعمرة بدون محرم في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية تعلن لأول مرة السماح للسيدات بقضاء الحج والعمرة بدون محرم إحدى القرارات التي يبحث عنها الأشخاص في الوقت الحالي، والحقيقة أن وزارة الحج والعمرة قامت بتأجيل تطبيق هذا القرار، وهذا حسب ما تم توضيحه من خلال سعد باخشوين والذي يعد عضو باللجنة الوطنية الخاصة بأنشطة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية، كما قام بتوضيح أن القرار يتضمن السيدات الأقل في العمر من 45 عام في وجود بعض الاشتراطات الخاصة التحصين باللقاح وغيرها من الأمور المذكورة بمقالنا.

رسميا.. السعودية تعلن لأول مرة السماح للسيدات بقضاء الحج والعمرة بدون محرم

قام عضو اللجنة الوطنية الخاصة بالحج والعمرة في السعودية بتوضيح أن تنفيذ قرار أداء العمرة لمن هم أقل من 45 عام من دون محرم بالنسبة إلى السيدات قد تم تأجيله، كما أكد على أن القرار بحالة التنفيذ يخص فقط العمرة وليس الحج، بالإضافة إلى أنه ذكر أن تعليق القرار جاء لأجل غير مسمى.

بجانب عدم إبداء وتوضيح أي أسباب خاصة بالتأجيل، ولقد كان حريصاً على توضيح أنه بعد إجراء عدد مناقشات تم إتخاذ مثل هذا القرار حتى يتم التأكد من تنفيذه بشكل جيد، ووضعت وزارة الحج والعمرة بوقت سابق عديد من الاشتراطات كما قدمت آلية معينة من أجل التسجيل لأداء الحج والعمرة عبر المسار الإلكتروني المتعلق بالحج الداخلي للعام الحالي، بالإضافة إلى السماح للمرأة بأداء التسجيل بدون محرم من أجل أداء العمرة مع وجود عصبة من السيدات.

شروط أداء العمرة من دون محرم

وردت من الوزارة بعض الشروط من أجل التسجيل لأداء العمرة من دون محرم وهي كالتالي:

لا يجب أن تكون الفئة العمرية أقل من 18 عام

التحصين بأنواع المختلفة وهي محصن ومحصن متعافي ومحصن بجرعة واحدة.

خالي من الأمراض المزمنة.

أتيح للمقيمين التسجيل شريطة عدم أداء المناسك خلال خمس أعوام على الأقل.

الحجز في عمرة رمضان عبر اعتمرنا

بحالة تحقيق شروط أداء العمرة السابق ذكرها يمكن التسجيل والتقديم عليها من خلال الآتي: