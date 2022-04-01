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عمر شويل - جدة مع اقتراب شهر رمضان فإن المواطنين بالمملكة السعودية يتساءلون عن المكرمة الملكية،، إذا تحدثنا عن هذه المنحة فهي تقدم من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي كنوع من أنواع المساعدة، تساعدهم بشهر رمضان وتمكنهم من أن يشتروا الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب، ليستعدوا بالشكل الجيد لاستقبال خير الأشهر وهو شهر رمضان، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم متى يتم صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان.

متى يتم صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان

إن وزارة الموارد تعلن كل عام عن ميعاد الصرف للمعونات والمساعدات المالية لكثير من مواطني المملكة ذي الدخل المحدود والمنخفض، فالوزارة تعمل على محاربة الغلاء وتساعد المواطنين في القيام بشراء كافة احتياجاتهم، ولذلك يبحث الجميع دائماً عن ميعاد صرف تلك المنحة، حيث أنه سيكون بعد أن يتم الانتهاء من الصرف الخاص بمعاش الضمان، ولقد أكدت الجهة المختصة بأن المنحة تصرف بالأيام القادمة قبل أن يبدأ شهر رمضان.

كما أن خادم الحرمين قد قام بالتبرع بمبلغ يقدر بحوالي مائتي مليون درهم لإعالة الأشخاص المحتاجين، ومن المتوقع أن يزيد مبلغ المكرمة لهذا العام، حيث يتخطى مليارين ريال سعودي وهذا يرجع إلى زيادة أعداد المستفيدين من راتب الضمان المطور.

الشروط اللازمة للحصول على المنحة

إن كنت من الراغبين في التسجيل حتى تحصل على المكرمة الملكية، فلابد أن يكون متوفر به جميع الشروط المطلوبة، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

الداخل لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة السعودية أو حتى ثلاثة أشهر قبل أن تصرف المنحة وهذا كحد أدنى.

ضرورة كون الشخص لديه جنسية سعودية ومقيم داخلها.

يمنح الشخص ألف ريال سعودي ومن بعد ذلك يعطي لكل فرد من أسرته 500 ريال.

الطريقة الصحيحة للاستعلام عن ميعاد صرف المكرمة الملكية

إن كنت من الأشخاص المتوفر بهم الشروط للحصول على منحة المكرمة الملكية فلابد من أن تتوجه للموقع الرسمي التابع لوزارة الضمان، حتى تتعرف على ميعاد الصرف، وهذا يكون باتباع بعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي: