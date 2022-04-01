نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر صندوق رمضان بنده وما هي مكوناته 2022 – 1443 وطريقة الحصول على الصندوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شركة بنده للتجزئة قد أعلنت عن العرض الخاص بصندوق رمضان، وهذا مع حلول الشهر الفضيل، حيث أن هذا الصندوق به مكونات متعددة وأسعار مغرية وأرخص، ومن المتوقع أن تناسب الجميع، فهي دائماً تفاجئ عملائها بعروضها المتميزة المثالية، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم الإجابة عن سؤال كم سعر صندوق رمضان بنده وما هي مكوناته 2022 – 1443.

كم سعر صندوق رمضان بنده وما هي مكوناته 2022 – 1443

إن السعر الخاص بصندوق رمضان من بنده 100 ريالاً سعودياً، لأن الشركة قد أعلنت عن إطلاقها لهذا الصندوق بكافة فروعها بالسعر الموحد، فالصندوق به سلع أساسية يحتاج لها كل أسرة خلال شهر رمضان، وتتوفر للجميع حتى تنتهي الكمية، والصندوق به محتويات متعددة وهي كالآتي:

خمسة كيلو جرام من الأرز البسمتي.

اثنين كيلو جرام سكر ناعم.

70 جرام كريم كراميل.

1 كيلو جرام تمر.

كيلو من الطحين أو 2 كيلو.

900 جرام حليب بودر.

مرق الدجاج.

125 جرام معجون طماطم.

كيسين مكرونة 400 جرام.

500 جرام شوفان أبيض.

700 جرام شراب توت منعش.

طريقة الحصول على صندوق بنده

بإمكانك أن تحصل على صندوق رمضان من شركة بنده للتجزئة، وهذا يكون عبر الذهاب لأحد الفروع الخاصة بفروع بنده المتواجدة بكافة المناطق بالمملكة السعودية، والموزعة بالشكل المثالي، وبإمكانك أن تطلب الصندوق وهذا يكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للشركة.

شركة بنده

إن شركة بنده للتجزئة من الشركات الكبرى بالمملكة السعودية قد تأسست 1978، المقر الرئيسي لها مدينة جدة تلك الشركة تعد من أفضل الشركات الغذائية التي لها دور رائد داخل المملكة السعودية، وهي شركة عالمية استحوذت على الحصة الأكبر بسوق القطاع الخاص بالتجزئة داخل المملكة السعودية.

وعندما أتى عام 1994 قدم اجتمعت باندا مع شركة تسمى العزيزية، وأصبحوا مجموعة تسمى صافولا واستحوذوا على جميع الفروع الخاصة بالشركة والمخازن الكبرى المتواجدة أو المنتشرة بالمملكة، حتى تتوسع الشركة بالشكل الأفضل والأكبر، وتعمل الشركة دائماً على أن تقدم أفضل الخصومات والعروض المتميزة لعملائها ولا يوجد فقط عروض على صندوق رمضان بل على كافة الأشياء المتواجدة بالمتجر، والأسعار المثالية الغير مسبوقة مما جعل الجميع دائماً يتوافدوا عليها ويتساءلون بشأنها.