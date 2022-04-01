نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف 1443 في المقال التالي
يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف على محرك البحث “جوجل”، ولكن دعونا نوضح لكم أولاً أن بنك التنمية الإجتماعية أحد أهم البنوك الموجودة في الأراضي السعودية والذي يقدم لعملائه من السعوديين برامج تمويلية وقروض تناسب فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي مثل قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم وغيرها لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد وضع المسئولون في البنك عدة شروط يجب توفرها في كل مواطن يريد التقديم على قرض سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز شروط بنك التسليف للحصول على قرض الزواج كما وضحنا لكم من قبل كم يبلغ قرض الأسرة لبنك التسليف، فإلى نص المقال.
شروط قرض الزواج بنك التسليف
يحتاج الشباب السعودي إلى مساعدة مالية عند التفكير في الزواج ولذلك يقدم بنك التنمية الإجتماعية أنواع كثيرة من القروض أبرزها قرض الزواج الذي يهدف إلى تمويل الشاب السعودي لمساعدته في تحمل الأعباء المادية للزواج، وقد وضع البنك حد أقصى للتمويل تصل إلى 60 ألف في حالة أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 10 ألاف ريال سعودي، ونوضح لكم الآن أبرز الشروط المطلوبة للحصول على تمويل الزواج لبنك التنمية الإجتماعية كالتالي:
- أولاً ألا يتعدى عمر المواطن المتقدم 70 عاماً.
- ثانياً لا يزيد دخله الشهري عن 12500 ألف ريال سعودي.
- ثالثاً أن تكون هذه هي الزواجة الأولى له بإستثناء من توفيت زوجته أو طلقها قبل الدخول بها.
- رابعاً يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس تعاون الخليج العربي.
- خامساً تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مثل عقد النكاح بشرط ألا يكون قد مضى عليه أكثر من عامين هجري.
قرض الزواج لمن تجاوزت أعمارهم 55 سنة
في حالة ما إذا كان عمر المتقدم للقرض أكبر من 55 عام تكون هناك عدة شروط لا بد منها نوضحها لكم كالتالي:
- إذا كان عمر المتقدم أكبر من 55 عام فإنه في هذه الحالة إما أن يتم تخفيض قيمة التمويل وفقاً للمدة المتبقية حتى يتم عمر 60 عام بشرط ألا يقل قيمة القرض عن الحد الأدنى أو يتم إقراضه 60 ألف ريال بشرط إحضار كفيل من جهة حكومية عمره أقل من 55 عام.
- وفي حالة كان عمر المتقدم يتراوح من 60 عام إلى 65 عام يتم تمويله بمبلغ 30 ألف ريال كحد أقصى.
- وإذا كان عمره بين 65 عام إلى 70 عام تصل قيمة التمويل إلى 18 ألف ريال على أن يحضر كفيل عمره أقل من 55 عام.
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