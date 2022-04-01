تعرف طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب مساعده مالية  وطرق الحصول عليها

البحث عن طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب مساعده مالية من أكثر الأمور التي انتشرت مؤخرًا فهي من الأمور التي شغلت بال الكثير من المواطنين السعوديين حيث هي طريقة رائعة تساعدهم في التخلص من الديون وكذلك الحصول على الكثير من المساعدات بسبب الظروف الصعبة التي قد يواجها المواطن بداخل المملكة، ولكن هناك مجموعة من المتطلبات والأساسيات التي جب معرفتها بالإضافة لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل قبول طلبك، كما سنتعرف خلال مقالنا حول طريقة تقديم الطلب والتواصل مع الديوان الملكي السعودي التي يقوم بتقديم المساعدات المستمرة لمواطنيه لكي يقدروا على تسديد احتياجاتهم.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب مساعده مالية

هناك مجموعة من الأرقام المتاحة التي يمكن للمتقدم من خلالها التواصل مع الديوان الملكي السعودي وهي كالتالي:

يمكن للمتقدم التواصل من خلال الرقم البريدى الخاص بالهيئة وهو التالي(7636 ).

التواصل من خلال مكتب البريد بالرياض من خلال التالي(12912).

هناك خط ساخن يمكن للمتقدم التواصل من خلاله وهو كالتالي: ( 8004000000).

ويمكن التواصل من خلال موقع الديوان الملكي على الإنترنت.

إذا كنت في المملكة أو خارجها يستطيع المتقدم التواصل من خلال رقم الهاتف المحمول 920030003.

طريقة الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الخاص بالديوان السعودي.

يقوم المتقدم بالضغط على الخدمات عبر الإنترنت وبعد ذلك، انقر فوق قسم الخدمات المالية.

سيظهر أمامك نموذج يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك.

عند الانتهاء من ملئ النموذج وبعد ذلك يتم إرساله.

كل ما عليك فعله هو انتظارهم لمراجعته وإرسال الرد إليك.

طريقة إرسال طلب المساعدة من الديوان الملكي.

هناك مجموعة من الاوامر التي يجب مراعاتها عند إرسال نموذج طلب المساعدة من الديوان الملكي، ومنها: