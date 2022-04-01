نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة مدي بإستخدام جهاز الخدمة الذاتية وأماكن الماكينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ومع تطور التقنيات الحديثة في عالم المال والخدمات البنكية علي وجه الخصوص ومع الحاجة الملحة للتباعد الاجتماعي وتخفيض الحاجة للعنصر البشري في إتمام العمليات الإدارية من طباعة ومراجعات لجأت معظم المؤسسات البنكية علي مستوي العالم ومن ضمنها بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية إلي التحول علي آلات ذكية وماكينات الخدمة الذاتية لإتمام كثير من العمليات البنكية خارج الفرع لتسهيل أمور العملاء في أي وقت ومن أي مكان غير فرع البنك ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض أحد تلك التسهيلات بشرح طريقة تجديد بطاقة مدي بإستخدام جهاز الخدمة الذاتية ، و تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض هو الأمر المتماشي مع مجموعة الخدمات الرقمية التي يقدمها بنك الرياض.

تجديد بطاقة مدي بإستخدام جهاز الخدمة الذاتية

تعتبر خدمة الرياض الذاتية لإجراء المعاملات البنكية بسرعة وسهولة دون الحاجة لزيارة فرع بنك الرياض انعكاس لمدي تفهم بنك الرياض لأهمية وقت العميل ، وبناءا عليه فقد وفر بنك الرياض أجهزة الخدمة الذاتية لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملية تجديد بطاقة الصراف كالآتي :

توفر أجهزة الخدمة الذاتية خدمة تجديد بطاقة مدى.

وإمكانية إعادة إصدار بطاقة الصراف الآلي (مدى).

وتتيح أيضاً تحديث بياناتك والمعلومات الخاصة بك.

ويمكنك الاطلاع وطباعة كشف حساب مختصر.

خطوات التسجيل بالخدمات الذاتية

متاح لعملاء بنك الرياض التسجيل في خدمات أجهزه الخدمة الذاتية عن طريق اتباع الخطوات التالية والواجب اتباعها في طلب مدى بدل الفاقد أو تجديد بطاقة صراف :

بالتوجه لاحدي ماكينات الخدمة الذاتية المنتشرة بأرجاء المملكة.

من خلال بطاقة مدة والرمز السري لها.

باستخدام خدمة أونلاين باسم المرور والرمز السري.

لغير العملاء لابد من فتح حساب جاري من خدمات الأون لاين علي موقع البنك في دقيقتين.

كما وفر البنك إمكانية تجديد بطاقة مدى من خلال هذه الأجهزة المنتشرة في كل محافظات المملكة.

مزايا بطاقات مدى من بنك الرياض

توفر بطاقة مدى بنك الرياض بعض المميزات الهامة لعملاء حساب بنك الرياض نعرضها لكم كالتالي :

ميزة الحماية والأمان عند إجراء معاملات مصرفية.

الحماية من سوء الاستخدام والاحتيال عرب موثوقيه السرية.

تتيح ميزة التسوق في كافة أرجاء المملكة المختلفة.

سهولة الحصول علي البطاقة بزيارة أقرب فرع للعميل.

تتيح سحب الأموال بحد سحب يومي كبير في أي ساعة من اليوم بسهولة.

أنواع بطاقات مدى من بنك الرياض

ويمكن للعملاء في بنك الرياض الحوصل علي عدد كبير ومتنوع من البطاقات مدى من خلال فرع من فروع بنك الرياض ، والأنواع المتاحه لكل عملاء البنك هي :

1- بطاقة بنك الرياض مدى الكلاسيكية.

2- بطاقة مدى تيتانيوم.

3- بطاقة بنك الرياض مدى البلاتينية.

4- بطاقة مدى وورلد الماسية.

5- بطاقة بنك الرياض مدى وورلد الخاصة.

6- بطاقة بنك الرياض مدى رواد الأعمال.

7- بطاقة رواتب العمالة المنزلية (بطاقة الراتب).

أماكن تواجد أجهزة الخدمة الذاتية لبنك الرياض بالمملكة

يقدم بنك الرياض لعملاؤه شبكة كبيرة من أجهزة الخدمة الذاتية و التي توفر بالطبع تجديد بطاقة الصراف الآلي وأماكن تلك الأجهزة كالآتي :

مدينة الرياض : الرياض – غرناطة الإلكتروني – شارع التخصصي – شارع الشفا – قرطبة – جامعة الأميرة نوره للطالبات فقط – لوكالايزر – الروابي – الربيع – المونسية – الروضة – النهضة – القدس – الدائري الجنوبي – المصيف – النزهة – المنصورة – الدائري الغربي.

بريده : فرع بريده الرئيسي – فرع الريان- فرع الرس.

جدة : فرع طريق الحرمين – فرع الفلاح – فرع شارع فلسطين – فرع مدائن الفهد – فرع العزيزية – فرع شارع الأمير سلطان – فرع شارع الستين – فرع البساتين – فرع الفيحاء – فرع المروة – فرع الحمدانيه – مكة المكرمة – فرع شارع الستين – فرع الشرائع – فرع حي العوالي – فرع الرصيفة.

المدينة المنورة : فرع العوالي – فرع المدينة المنورة الرئيسي – فرع سلطانة.

ينبع : فرع ينبع الصناعية.

الطائف : فرع برحة قزاز – فرع شبرا – فرع الحوية.

الدمام : فرع الفيصلية – فرع الراكة – فرع الواحة – فرع المريكبات – فرع غرب الدمام – فرع المزروعية – فرع بن خلدون – فرع غرناطة – فرع كورنيش الدمام.

الخبر : فرع الخزامى – فرع شارع الملك عبد العزيز – فرع العليا – الظهران – فرع الدوحة.

القطيف : فرع القدس.

سيهات : فرع سيهات.

صفوى : فرع صفوى.

الجبيل : فرع الجبيل.

الهفوف : فرع جامعة الملك فيصل – فرع الشهابية – فرع الدوحة شارع الظهران – فرع الهفوف الرئيسي – فرع المنيزلة – فرع النجاح.

الأحساء : فرع الجفر.

بقيق : فرع بقيق.

حفر الباطن : فرع شارع الملك فيصل.

تبوك : فرع تبوك الرئيسي – فرع المروج.

أملج : فرع أملج.

صبيا : فرع صبيا.

حائل : فرع البحيرة – فرع حائل.

أبها : فرع أبها الرئيسي.

خميس مشيط : فرع خميس مشيط.

جازان : فرع جازان.

احد المسارحة : فرع احد المسارحة.

الباحة : فرع الباحة.

بلجرشي : فرع بلجرشي.

محايل عسير : فرع محايل عسير.

نجران : فرع نجران.

القريات : فرع القريات.

النعيرية : فرع النعيرية.

ثقبة : فرع ثقبة.

سكاكا : فرع سكاكا.

الدوادمي : فرع الدوادمي.

طريف : فرع طريف.

المجمعة : فرع المجمعة.

القويعية : فرع القويعية.

عرعر : فرع عرعر.

ضباء : فرع ضباء.

الخفجي : فرع الخفجي.

الخرج : فرع الخرج.

طريقة و خطوات تجديد البطاقة

يمكن الآن فتح حساب أون لاين من بنك الرياض ، وعن طريق إتباع التعليمات التالية يمكن تجديد صرافة مدى عبر أجهزة الخدمة الذاتية :

من خلال جهاز الخدمة الذاتية الموجود في الشارع.

نختار اللغة العربية.

نسجل دخول بوضع البطاقة في الفتحة المخصصة لها وإدخال الرقم السري أو رقم سري أونلاين الرياض.

نضغط علي طباعة البطاقة ليتم التجديد أو إعادة الإصدار.

حدد سبب الطباعة انتهاء البطاقة.

ستظهر لك المعلومات الجديدة للبطاقة علي نافذة الماكينة مع قيمة رسوم صفر للطباعة.

اختار تأكيد لتبدأ عملية الطباعة.

عليك بتكوين رقم سري جديد للبطاقة ثم تأكيده.

تبدأ فوراً علمية الطباعة وتفعيل البطاقة للاستخدام.

ينصح بالاحتفاظ بكافة الإيصالات الخاصة بالعملية ومقارنتها بسجلات الحساب الخاص بكم.

ويراعي التأكد من مراجعة نشاط الحسام بانتظام لكشف أي معاملات غير طبيعية.

كما يمكن تجديد بطاقة الصراف الراجحي الخدمة الذاتية بنفس الخطوات عبر أقرب جهاز للخدمة الذاتية.

خدمة عرض الرقم السري

لكل عملاء بنك الرياض ، في حال نسيان الرقم السري للحساب ، ما عليك إلا إتباع التعليمات التالية :

أولاً قم بتسجيل الدخول لتطبيق موبايل الرياض باستخدام رقم المستخدم والرقم السري.

ثم باختيار مبوب حسابات وبطاقات من القائمة الرئيسية للتطبيق.

بعدها تختار أيقونة بطاقات الصراف الآلي.

بعد ذلك اختار البطاقة المراد عرض رقمها السري.

وأخيراً نختار عرض الرقم السري.

وننصح دائماً بتحميل التطبيق من متاجر موثوقة وتكوين كلمات مرور قوية من حروف وأرقام ورموز وتسجيل الخروج من التطبيق بعد إنهاء التعاملات وتحديث نظام تشغيل الهاتف باستمرار لحجب الثغرات الأمنية وتحديث تطبيق مكافحة الفيروسات عليه ، ويمكنكم الآن الاستفادة من القروض الشخصية من بنك الرياض.

تسجيل المتاجر من برنامج حصاد

يقدم بنك الرياض خدمة تسجيل المتاجر لدي بنك الرياض عبر برنامج حصاد عن طريق تعبئة استمارة البيانات الخاصة بالمتجر المرغوب ضمه لقائمة المتاجر الشريكة للبنك الرياض بهدف خدمة عملاء البنك بمجموعة العروض والتقسيطات علي كافة المنتجات ، ويمكن لعملاء بنك الرياض استخدام بطاقات الصراف الآلي لدي تلك المتاجر في عمليات الشراء.

التسوق عبر الإنترنت ببطاقات مدي

يمكن لعملاء بنك الرياض استخدام بطاقات مدي كذلك بطاقة الراجحي في العمليات الشرائية عبر المواقع الإلكترونية بطريقة الخصم المباشر من الحساب :

يتم أجراء عملية الشراء ومتابعة خيارات الدفع ببطاقة مدى.

سيطلب منك معلومات البطاقة مثل : تاريخ الانتهاء – واسم صاحب البطاقة كما هو مدون عليها – الرمز الثلاثي CVC في ظهر البطاقة .

في مرحلة التوثيق الثانية سيصلك رسالة تأكيد علي هاتفك بها رقم سري.

تضع الأرقام السرية في الخانة المخصصة وتضغط تأكيد لإتمام العملية.

خدمة الدفع الإلكتروني مجانية للعمليات التي تتم بالريال السعودي.

في حال استخدام العملة الأجنبية فسيتم احتساب رسوم كالآتي : عملاء المصرفية الخاصة : 1.50% وعملاء المصرفية الماسية : 1.50% المصرفية الذهبية : 1.75% والمصرفية الفضية : 2.00% جميع العملاء : 2.50%

الخدمة مفعلة تلقائيا لجميع بطاقات بنك الرياض مدى التي تحمل شعار ماستركارد.

يمكنكم إلغاء خدمة الشراء عبر أون لاين الرياض .

حد الاستخدام للمشتريات عبر الإنترنت هو نفس حد الاستخدام اليومي عبر نقاط البيع.

يمكنكم تعديل الحد اليومي عبر أون لاين الرياض أو عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو عن طريق الاتصال بهاتف الرياض.

بطاقات مدي متوفرة لدي العديد من البنوك مثل مصرف الراجحي و الأهلي و يمكنك استخراج بطاقة صراف الراجحي و استخدامها داخل وخارج المملكة .