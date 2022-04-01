“المشمولين بالعفو الملكي في رمضان” رابط تقديم طلب عفو للمسجونين absher.sa منصة أبشر

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عمر شويل - جدة المشمولين بالعفو الملكي في رمضان وكيفية تقديم طلب عفو عن المسجونين هو أبرز ما يتم التداول عليه عند دخول الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث يسعى كل من المسجونين وذويهم الذين ليس عليهم قضايا جنائية لا يتم قبول المسامحة فيها للحصول على عفو قبل انتهاء أجل الحبس أو السداد عن المسجونين للعودة إلى ذويهم في تلك الأيام المباركة.
“المشمولين بالعفو الملكي في رمضان” شروط الحصول على الإعفاء 1443 البنود الأساسية
يقوم خادم الحرمين الشريفين في كل عام بإدخال السعادة والبهجة على قلوب السعوديين، فمن توزيع المنح والمكرمة الملكية إلى العفو عن المسجونين ليعودوا إلى أهاليهم وقضاء أيام الشهر الكريم بين ذويهم، ويكون السماح والعفو من الملك سلمان وفق شروط وإطار عام يتم الالتزام به عند شمول اسم المسجون في قائمة العفو الملكي.
أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية عن العفو الملكي، وذلك عند اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يشمل العفو الملكي أكثر من عشر آلاف سجين، وهذا ما يجعل الكثير من السجناء طامعين
في العفو الملكي الجديد لشهر رمضان 1443 حيث يتم الإعلان عنه خلال أروقة الحكومة المنتظر، حيث أن العفو الملكي يشمل عدد من القضايا المعينة بالإضافة إلى قضايا السرقات، و الجنايات التي لا يكون فيها تشكيل عصابي.
يقوم خادم الحرمين بتقديم العديد من قضايا العفو بينما لا يمكن السماح في القضايا المتعمدة بالإضرار بالمال العام أو الأشخاص وكذلك القضايا التي تخص الأمن الوطني أو الاستهتار المتعمد بالقوانين، بينما يمكن السماح لعدد من القضايا بالخروج بعد ربع فترة الحكم أو نصفها بما يتعلق بقضايا مالية تم سداد رسومها، وتقوم عدد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية بالسداد عن الغارمين ليتمكنوا من الخروج من السجون.
|القضايا المشمولة بالعفو الملكي
|القضايا التي لا يشملها العفو
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لم يقم الملك سلمان حتى الآن بالإعلان عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي، ومكن للراغبين في تقديم طلب للعفو اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- يتم اختيار الدخول عبر بوابة الأفراد.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر حسابه الرسمي، أو إنشاء حساب جديد (يتم اتباع خطوات إنشاء حساب).
- يتم الانتقال إلى قائمة الخدمات.
- يقوم باختيار “خدمات المديرية العامة للسجون”.
- يتم مليء بيانات طلب العفو عبر النموذج.
- يقوم بإرسال الطلب وتقديمه لمصلحة السجون.
الاستعلام عن طلب عفو عن سجين
- يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للإدارة العامة للسجون.
- يبدا المستخدم بالدخول على ايقونة “الموقع الإلكتروني”.
- يتم الدخول على “الاستعلام عن حالة سجين”.
- يقوم باختيار نوع المعاملة.
- يتم اتباع الخطوات وتسجيل البيانات المطلوبة ثم يبدأ الاستعلام.
- تظهر حالة السجين (مقبول في العفو – غير مشمول).
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