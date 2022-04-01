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عمر شويل - جدة مكرمة سلمان النقدية التي ينتظرها مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور ومستفيدي حساب المواطن في شهر رمضان، وذلك وسط التكهنات عن موعد وتاريخ إيداعها بالمصرف وكيفية الاستفادة منها وشروط الاستحقاق، حيث عرف المواطنين شمول مستفيدي الضمان لها ولكن كيف تشمل مستفيدي إيداعات رواتب حساب المواطن.

“مكرمة سلمان النقدية” متى تودع بالمصرف وشروط الاستحقاق النقدي (الضمان – حساب المواطن)

تكون المكرمة المقدمة في شهر رمضان الكريم من خادم الحرمين الشريفين من أهم نقاط البحث عبر مؤشرات جوجل السعودية، حيث يكون البحث في الأيام الأخيرة من شهر شعبان والأيام الأولى من رمضان عن موعد الإيداع بالحساب المصرفي وشروط الاستحقاق النقدي لها، كما يبحث المواطنين التعرف على قيمة المبلغ الذي يصرف لهم.

مكرمة الملك سلمان في رمضان

يقوم خادم الحرمين الشريفين بتقديم العديد من العطايا في الشهر الكريم لعدد من فئات المجتمع منها:

يتم تقديم مبلغ لا يتجاوز ألفين ريال لمستفيدي الضمان والذين يقل الدخل الشهري لهم عن الحد المانع (1100 ريال للأسرة و550 ريال للفرد).

يقوم بإطلاق عفو ملكي لعدد من المسجونين في سجون المملكة ممن ليس لديهم قضايا جنائية أو أخلاقية، ويتم العفو وفق عدد من الضوابط.

يتم تقديم مساعدات مالية من الديوان الملكي لسداد ديون الغارمين ومساعدة المحتاجين.