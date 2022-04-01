العد التنازلي لرمضان 1443 كم باقي يوم على رمضان 2022

يبحث الملايين من المسلمين في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي عن العد التنازلي لرمضان وعدد الأيام المتبقية على قدومه على محرك البحث “جوجل، ولا شك أن هذا الشهر المبارك أحد أفضل الشهور بالنسبة للمسلمين الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر طوال العام والذي تكثر فيه الخيرات والأعمال الصالحة ويتسابق فيه المسلمون إلى عمل الخيرات والصدقات وإطعام الفقراء لما لشهر رمضان من فضل كبير فيتضاعف فيه الجزاء والثواب، ويكثر المسلم في هذا الشهر الفضيل من قراءة القرآن الكريم وقيام الليل وزيارة الأقارب والأرحام إلى جانب صيام الثلاثون يوماً طمعاً في رضا الله عز وجل، ولأهمية هذا الشهر يسألنا الآلاف على موقعنا عن موعد أول يوم رمضان وكم عدد الأيام المتبقية على قدومه، ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كم باقي على رمضان، فإلى نص المقال.

العد التنازلي لرمضان

حثنا رسولنا الكريم على الإكثار من عمل الخيرات والأعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك حتى تغتنم ثواب هذا الشهر الملىء بالمغفرة والرحمة فكما قال نبينا الكريم أوله رحمه ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ونوضح لكم الآن العد التنازلي لشهر رمضان وعدد الأيام المتبقية على قدومه كالتالي:

فضل شهر رمضان

لشهر رمضان المبارك فضائل كثيرة فقيه يتضاعف الأجر والثواب بالإضافة إلى أن فيه ليلة القدر التي قال عنها الله عز وجل في كتابه الكريم أنها خيرٌ من ألف شهر، وإذا وُفق المسلم في قيام هذه الليلة وحضورها فق وعده الله سبحانه وتعالى بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وقد حثنا نبيا الكريم على اغتنام هذا الشهر المبارك لننال المغفرة والرحمة حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم “إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشيطان”.

ها قد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم والذي تحدثنا فيه معكم عن شهر رمضان المبارك وموعد قدومه وعدد الأيام المتبقية بالإضافة إلى توضيح فضائله، ولأي استفسار يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن