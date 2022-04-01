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بوابة اتصال الديوان الملكي الرسمية التي تكون من خلال البوابة الوطنية الموحدة التي لها العديد من الاستخدامات وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث اقبل الشهر الكريم ويتم التواصل مع موظفي الديوان لطلب سداد الديون أو السداد عن الغارمين أو طلب المعونة النقدية وسلال الغذاء، ويتم الدخول على خدمات الاتصال والشكاوى الخاصة بالديوان عبر بوابة تواصل tawasol.royalcourt.
“بوابة اتصال الديوان الملكي” تواصل طلب معونة رمضان tawasol.royalcourt المنصة الوطنية
يقوم المواطنين الفقراء بالمملكة بالبحث عن السبل المتاحة لطلب المساعدات النقدية من الجهات الرسمية أو غير الرسمية، حيث يقوم أغلب أهل الخير بتويع أموال الزكاة والصدقات في هذا الشهر الكريم، ولذلك يتقدم أغلبهم للجهة الرسمية وغلى الصدر الرحيم حضرة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لطلب المعونة، ويتم توزيع معونات خاصة في هذا الشهر الكريم غير محدودة.
مؤسسات توزع أموال الصدقات والزكاة في شهر رمضان وطوال العام
نموذج طلب مقدم عبر بوابة تواصل الديوان الملكي
يتم في منتصف أول سطر في الوثيقة كتابة “بسم الله الرحمن الرحيم”
وأسفلها قم بإلقاء تحية الإسلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
يليه بالخطوة الثانية اكتب إلى خادم الحرمين الشريفين أتقدم إليكم بخالص التحية
والتقديم بكتابة هذه الرسالة العاجلة
“وذلك من أجل الحصول على مساعدة مالية لنفسي ولأهل بيتي، فنحن نعاني من مازق مالي”
وقم بذكر السبب، والذي “قد يعرضون دخولي إلى السجن، الأمر الذي سينتج عنه تشرد الأسرة.
لذا فنحن في أمس الحاجة إلى تقديم المساعدة منكم كي تنقذني ما أنا فيه”.
وإليكم خالص الشكر والتقدير.
ثم اذكر أنه مقدم من المواطن
واكتب اسمك، ورقم الهوية
والعنوان
ورقم الهاتف.
طريقة طلب معونة عاجلة في رمضان من الديوان الملكي
- يتم التراسل وارسال نماذج طلبات مرفقه بالوثائق على البريد الإلكتروني الخاص [email protected]
- كما يمكن الاتصال على الرقم الأول وهو: 92002220.
- الاتصال بالرقم الثاني وهو : 8004000000.
- كذلك على الرقم الثالث: 920030003.
كيفية التواصل على موقع الديوان الملكي
- تبدأ الخطوات بالدخول مباشرة على موقع الديوان الملكي السعودي على المنصة الوطنية الموحدة.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة “الموقع الإلكتروني”.
- يتم التوجه مباشرة إلى “بوابة تواصل” لتقديم الطلبات والشكاوى.
- يقوم المواطن بتسجيل البيانات وتقديم معروض الطلب.
- يتم الانتظار لأسبوعين للرد على الطلب.
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