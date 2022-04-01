خطوات الحصول على تمويل 5 مليون ريال لأصحاب الأعمال من الشركة السعودية للتمويل

يبحث عدد كبير من أصحاب الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة عن خطوات الحصول على تمويل مالي يصل إلى 5 مليون ريال سعودي، يستفيد من هذا التمويل شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والفئة المستفيدة من التمويل هي، أصحاب المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك من اجل زيادة حجم الاستثمارات والتوسع في الأنشطة التجارية الخاصة بهم، أو أعمالهم الخاصة، وهو ما توفره الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

الشركة السعودية للتمويل، واحدة من أبرز وأعرق شركات التمويل المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، ولها العديد من الفروع في المملكة، وكان هدف الشركة السعودية للتمويل منذ بدايتها، هو تلبية احتياجات السوق السعودي من توفير مجموعة كبيرة من المنتجات والحلول التمويلية المختلفة، سواء كان للأفراد أو لأصحاب الأعمال، علماً أن المنتجات التمولية متوافقة مع أحكام وضوابط الشرية الإسلامية.

تمويل الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة

تمويل بنظام التورق يصل إلى 5 مليون ريال سعودي بضمان رهن العقار.

تمويل بنظام التورق يصل إلى 500 ألف ريال سعودي شرط وجود كفيل.

تمويل بضائع قصير الأجل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي لمدة 12 شهر.

تمويل أساطيل سيارات بضمان رخصة سير المركبة يصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي.

المستندات والأوراق المطلوبة

كشف حساب بنكي لأخر سنة.

صورة من السجل التجاري.

تعبئة طلب التمويل.

خطوات الحصول على تمويل الشركة السعودية

حددت الشركة السعودية مجموعة من الخيارات في حال إن كنت ترغب في الحصول على تمويل لنشاطك التجاري، سواء بالتوجه إلى أي من فروع الشركة، أو عبر رابط تمويل الشركة السعودية لأصحاب الأعمال، ومن ثم بعد قراءة كافة الشروط والمتطلبات المطلوبة، يقوم العميل بملئ طلب التقديم الإلكتروني، وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والتي تشمل اسم العميل، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، مبلغ التمويل المطلوب، فترة التمويل المطلوبة، اسم الشركة أو المؤسسة، نوع الشركة أو المؤسسة، وبعض البيانات الأخرى.

على الجانب الآخر توفر الشركة السعودية للتمويل خدمات أخرى للأفراد، من بينها الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 500.000 ريال سعودي، متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وبدون تحويل راتب، ويمكن للأفراد الاستفادة منه عن طريق التوجه إلى أي من فروع الشركة، أو عبر نموذج التقديم الإلكتروني.