نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إسقاط المركبات المتهالكة والتالفة عبر أبشر المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر المرور واحداً من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، إذ يوفر مجموعة كبيرة من الخدمات المرورية، وذلك تسهيلاً على كل من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة، ونشر الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر، خطوات إسقاط المركبات التالفة والمهملة إلكترونياً من خلال منصة أبشر، أو عبر تطبيق وزارة الداخلية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات، حتى يتمكن المستفيد من إنهاء خدمته المطلوبة دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية.

خدمة إسقاط المركبات

خدمة إسقاط المركبات هي خدمة تم إطلاقها من قبل منصة أبشر وزارة الداخلية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يمكن للمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية من مختلف مناطها من الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة والتالفة والمتهالكة إلكترونياً، وذلك وفق قرارات مجلس الوزراء في المملكة.

طريقة إسقاط السيارات التالفة والمهملة إلكترونياً

التوجه إلى رابط خدمة إسقاط المركبات .

. قم باستعراض المراكز المعتمدة.

توجه إلى المركز الذي تم اختياره.

بعدها قم بتسليم المركبة واللوحات القديمة، وأخيراً قم بإعطاء رمز التأكيد المرسل على الهاتف الجوال للمركز.

وقبل أيام ناشدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والإدارة العامة للمرور في المملكة، أصحاب السيارات والمركبات المهملة والتالفة والمتهالكة في الأحياء السكنية، بكافة مدن ومناطق المملكة، إلى إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم لدى الإدارة العامة للمرور، وعلى المواطنين والمقيمين في المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية التي بدأت في الأول من مارس لعام 2022، والتي تنتهي في مارس 2023.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت في مؤتمرها الصحفي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أنه يجب الاستفادة من المبادرة في المهلة التصحيحية، على أن يتم إعفاء كل من تقدم من الغرامات والمخالفات، وكافة الرسوم المترتبة على هذه المركبات، وذلك لمن ينقل ملكية المركبة المتهالكة أو التالفة إلى محلات بيع المركبات الملغي تسجيلها، أو محلات مكابس الحديد المعتمدة.

أبشر المرور

على الجانب الآخر يمكن الاستفادة من خدمات أبشر المرور سواء من خلال الموقع الرسمي للمنصة، أو عبر تطبيق أبشر، مثل خدمات نقل ملكية المركبات، تجديد رخصة القيادة أو السيارة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، وعيرها من الخدمات الأخرى. ويجب أن يكون المستفيد مسجلاً في نظام أبشر برقم جوال صحيح للاستفادة من المنصة.