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عمر شويل - جدة دوام البنوك السعودية في رمضان 1443 – 2022 من المعلومات التي يرغب بطبيعة الحال أهل المملكة العربية السعودية والمقيمين بها في الإطلاع عليها مع حلول شهر رمضان المبارك في كل عام ؛ من أجل التعرف على الأوقات المخصصة للحصول على الخدمات البنكية في جميع الأفرع البنكية بدقة ، لذلك ؛ فإن هذا المقال على موقع ثقفني سوف يتناول مواعيد عمل البنوك والمراكز المالية في شهر رمضان المبارك.

مواعيد دوام البنوك السعودية في رمضان 1443 – 2022

سوف تكون مواعيد الدوام في البنوك بالمملكة العربية السعودية بداية من الساعة العاشرة صباحًا 10 ص وحتى الساعة الرابعة 4 عصرًا. وذلك من يوم الأحد حتى يوم الخميس ، وذلك باعتبار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع إجازة عمل رسمية جميع العاملين في البنوك والقطاع العام وقوانين ونظام العمل داخل المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل بمراكز تحويلات المالية

كما قد تم الإعلان أيضًا عن مواعيد تقديم خدمات مراكز التحويلات المالية داخل المملكة العربية السعودية في شهر رمضان؛ لتكون طوال أيام الأسبوع أيضًا من الأحد إلى الخميس أيضًا بداية من الساعة التاسعة والنصف 9.30 صباحًا وحتى الساعة الخامسة والنصف 5.30 مساءًا ، مع اعتبار أي إجازة عمل أو إجازات رسمية أيام إجازة مدفوعة جميع للعاملين في البنوك ومراكز التحويلات مالية بالمملكة.

جديرًا بالذكر ؛ أن البنك امركزي السعودي وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي قد قامت بتحديد مواعيد العمل الرسمية لدوام العاملين والموظفين بها خلال شهر رمضان المبارك بما يتوافق مع مواعيد السحور والإفطار في رمضان ؛ لكي يتمكن الموظفين من أداء عملهم بسلاسة ، ولكي لا يتم أيضًا تعطيل مصالح المواطنين المتعلقة بالخدمات البنكية خلال أيام الشهر الفضيل أيضًا.

وسوف يتم البدء في تطبيق مواعيد دوام البنوك ومراكز التحويلات المالية في المملكة العربية السعودية رسميًا بداية من يوم الأحد الثالث من شهر أبريل (نيسان) وهو ثاني أيام شهر رمضان المبارك ، نظرًا إلى أن أول أيام رمضان هذا العام 2022م سوف يوافق يوم السبت وهو بطبيعة الحال يوم إجازة عمل رسمية في كافة بنوك والمراكز المالية كافة مؤسسات القطاع العام والعديد من مؤسسات القطاع الخاص داخل المملكة.