نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستفيدة من نظام الإقامة الجديد في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الإقامة الجديد له العديد من المزايا وكذلك له مجموعة من الشروط والتي يجب التعرف عليها وكذلك الأوراق المطلوبة، وهل هناك فئات بعينها مستفيدة من هذا النظام؟ تابعوا معنا المقال للتعرف على الفئات المستفيدة من نظام الإقامة الجديدة في السعودية 2022 بشكل مفصل.

الفئات المستفيدة من نظام الإقامة الجديدة في السعودية 2021

لا يقتصر النظام الجديد لتجديد تصريح الإقامة السعودي على المهاجرين السعوديين فحسب، بل إن زوجات المواطنين السعوديين لديهن إقامة دائمة، بالإضافة إلى الحق في الحصول على الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية.

حيث يمنح نظام الإسكان الجديد هذا أبناء المواطنين السعوديين المتزوجين من امرأة غير سعودية الحق في منحهم الجنسية السعودية.

كما يمنح الجنسية للأجانب الذين يتزوجون من سعودية وأبناؤهم سواء كانوا أولاداً خارج المملكة أو داخلها أم لا.

كما تم الإعلان عن منح الجنسية والإقامة الدائمة لمن ولد في المملكة العربية السعودية وعاش في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 15 عامًا.

ما هي الإقامة الجديدة المميزة في السعودية؟

في 14 مايو 2019، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على توفير نظام إقامة مميزة للمقيمين، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بفوائد رؤية المملكة حتى عام 2030.

يجب أن يكون المقيمون من سكان المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية.

هناك نوعان من المساكن المميزة.

المقيم الدائم المتميز:

هذه إقامة دائمة وسيتم عرضها مقابل 800 ألف ريال سعودي، يتم دفعها بعد استيفاء شروط النظام، ويتم دفع هذا المبلغ مرة واحدة في كل مرة.

الإقامة الخاصة:

سوف يستلمها المتقدمون بعد استيفاء الشروط ودفع 100.000 ريال سعودي سنويًا، هذه الإقامة عمرها عام واحد ويمكن تجديدها.

المهلة المسموح بها لتجديد الإقامة الجديدة في السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن فترة تصريح تجديد تصريح الإقامة، هذه فترة لا تتجاوز 3 أيام بعد انتهاء التصريح، وبعد ذلك سيتم تغريمك على النحو التالي:

التأخير الأول في تجديد الإقامة سينتج عنه غرامة قدرها 500 ريال سعودي.

في حال تجديد الإقامة مرتين يتم دفع غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.

بعد ذلك، في حالة حدوث تأخير ثالث، سيتم ترحيلك من المملكة وسيتم إلغاء تصريح إقامتك.

هنا تعرفنا على شروط توسعة السكن الجديد في المملكة العربية السعودية 2022 والإسكان المميز في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن أي شخص يرغب في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية من التمتع بكافة امتيازاته.