مواعيد الدراسة في رمضان السعودية 2022 في جميع أنحاء المملكة العربية السُّعُودية من أهم الأسئلة التي تشغل بال الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم وذلك مع بداية أيام الشهر الكريم والذي يتوافق مع بداية الفصل الدراسي الثالث بالمملكة و من خلال مقالنا هذا سنقوم بتقديم المواعيد التي قامت بتحديدها وزارة التعليم السعودي لبدأ الفصل الدراسي الثالث والنظام الذي سيستمر عليه مواصلة التعليم فيه بالتفصيل.

مواعيد الدراسة في رمضان السعودية 2022 – 1443

يبدأ الدوام الدراسي في كافة المدارس السُّعُودية العامة في رمضان ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحا طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام العطلات الرسمية، كما يلي:

بعض المناطق بالمملكة يبدأ دوام اليوم الدراسي فيها من الساعة العاشرة صباحاً وهي كالتالي: القويعية ، حفر الباطن ، رجال المع ، القنفذة ، ظهران الجَنُوب ، الليث ، وغيرهم.

وفي مناطق أخرى يتم بدأ الدراسة فيها من الساعة التاسعة صباحاً و هي: مدارس الرياض وكذلك مدارس الباحة.

وقد تم تحديد الدوام الدراسي لجميع مراحل التعليم المختلفة رياض الأطفال والابتدائي والتي قد تصل ساعات الدراسة فيها إلى ثلاث ساعات فقط.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية فقد تم تحديد ساعات الدراسة فيها إلى أربعة ساعات فقط.

كما قد قامت وزارة التعليم في المملكة بتحديد الجدول الدراسي لجميع مراحل التعليم كي تتوافق مع مواعيد شهر رمضان المبارك وتصل المدة الزمنية المحددة للحصة الواحدة خمسة وثلاثون 35 دقيقة فقط.

القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم السعودي 1443

وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السُّعُودية عددا من القرارات التي لا بد وأن يلتزم بها كافة القائمين على العملية التعليمية من والطلاب والطالبات و التي تخص بدأ الفصل الدراسي الثالث. ومن أهم هذه القرارات ما يلي:

سيتم إلغاء التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.

يتم إلغاء أي إجراءات احترازية قد تم فرضها بسبب الوباء.

عملت على إعادة النشاطات الصباحية الخاصة بطابور الصباح والإذاعة المدرسة حتى يستقبل الطلبة والطالبات يومهم بالتفاؤل والنشاط.

في حالة وجود أي مجموعات تعليمية في جميع مراحل التعليم سيتم إلغاءها.

وقد عملت كل مديرية تعليمية على القيام بتحديد مواعيد بداية اليوم الدراسي و التي ستتوافق مع بداية شهر رمضان والتي تكون الحصة الأولى لكل يوم دراسي تتماشى مع موعد بدأ اليوم الدراسي والذي يبدأ من الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا حسب كل منطقة الموجود فيها المدرسة و على هذا الأساس لا بد وأن تكون جميع الطلبة والطالبات متواجدين في ذلك الوقت قبل البَدْء في طابور الصباح وتحية العلم السعودي.