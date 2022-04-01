نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان وحساب المواطن في رمضان 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان وحساب المواطن في رمضان 1443 من المعلومات التي قد تم تحديدها بشكل نهائي من قِبَل الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية حتى يتعرف المواطنين المستحقين والمستفيدين من قنوات الدعم المالي هذه من معرفة الموعد المحدد لإيداع المبالغ المالية في حسابتهم لبنكية، وسوف يتم على موقع ثقفني فيما يلي تحديد موعد الضمان الاجتماعي وأيضًا موعد صرف حسب المواطن بالتفصيل.

موعد نزول الضمان وحساب المواطن

تم الإعلان عن مواعيد الدراسة في رمضان من قبل وزارة التعليم السُّعُودية وتم لاحقًا أيضًا الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية وكذلك إدارة برنامَج حساب المواطن عن المواعيد الخاصة بصرف راتب الضمان ودفعة حساب المواطن في شهر رمضان المبارك وهي الخاصة بشهر أبري من عام 2022م ، وذلك على النحو التالي:

موعد راتب الضمان في رمضان 1443

من المنتظر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد للفئات المستفيدة منه في يوم الأحد الموافق الثالث من شهر أبريل (نيسان) 2022م أي في يوم 03/04/2022م ، وهو اليوم الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك أي في يوم 02/09/1443هـ. ولا بد من أن يكون هناك تطابق بين شروط الاستحقاق والمواطن ؛ حتى يتم إيداع الدفعة الجديدة من رتب الضمان في لحساب البنكي الخاص به.

موعد صرف حساب المواطن في رمضان 2022

سوف يتم إيداع الدفعة رقم 53 من حساب المواطن الخاصة بشهر رمضان في يوم 10 أبريل 2022م الموافق يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ. حيث دئمًا ما يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجديد إذا لم يكون يوم إجازة عمل أو إجازة رسمية، ونظرًا إلى أن يوم الحد العاشر من أبريل لن يكون إجازة ؛ فلن يكون هناك تأخير في موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن أول أيام شهر رمضان مبارك سوف يوافق يوم 1 أبريل 2022 وهو يوم السبت وهناك استعدادات خاصة على كافة الأصعدة من كافة القطاعات والوزارات ومؤسسات العمل حيث تم تغيير مواعيد دوام الدراسة والعمل والبنوك والخدمات الحكومية وغيرها طوال أيام رمضان وغيرها وذلك في كافة البلدان العربية والإسلامية لاستقبال هذا الشهر الفضيل.