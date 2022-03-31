شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف 1443

زادت وتيرة البحث من المواطنين السعوديين عن شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف على محرك البحث “جوجل”، وقد وضح بنك التنمية الإجتماعية على موقعه الإلكتروني كافة الشروط اللازمة لحصول المواطن السعودي على قرض تمويلي مرة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن بنك التسليف والإدخار السعودي أحد أبرز وأهم البنوك بالنسبة للمواطن السعودي الذي ينتمى إلى الطبقة محدودة ومتوسطة الدخل حيث يقوم البنك بتقديم العديد من القروض والتمويلات التي تناسب فئات عديدة داخل المجتمع السعودي مثل قرض الزواج وقرض الأسرة وقرض الترميم وغيرها من القروض، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة لأخذ قرض ثاني من بنك التنمية الإجتماعية كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط دخول حسابي بنك التسليف، فإلى نص المقال.

شروط أخذ قرض ثاني من بنك التنمية الإجتماعية

وضع بنك التسليف والإدخار السعودي عدة شروط يجب توفرها في المواطن السعودي الذي يرغب في أخذ قرض ثاني، ونوضح لكم الشروط المطلوبة كالتالي:

أولاً بالنسبة لقرض الزواج يستحق المواطن أخذ قرض ثاني في حالة وفاة زوجته الأولى.

ثانياً في حالة الطلاق قبل دخول الزوجة على الزوج.

ثالثاً تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة.

رابعاً في حالة دفع العميل لكل الأقساط والمستحقات للقرض الأول.

خامساً أن يكون المواطن لديه القدرة على دفع الأقساط بدون تأخير.

شروط بنك التسليف

هناك عدة شروط لا بد من توفرها في المواطن المتقدم لأخذ قرض من بنك التنمية الإجتماعية أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتراوح عمره بين 25 إلى 70 عام ولا يقب ما يتقاضاه شهرياً عن 2000 ريال سعودي بالإضافة إلى عدة شروط أخرى قمنا بتوضيحها بشكل أكثر تفصيلاً في مقال سابق على موقعنا بعنوان شروط بنك التسليف الجديدة يُمكنكم قرائته بالنقر على الرابط المظلل.

ها قد وصلنا أخيراً إلى نهاية مقالنا اليوم بشأن توضيح كل شروط بنك التسليف لأخذ القروض لأول وثاني مرة، ويُمكنكم التواصل معنا للإستفسار عن كل الأسئلة التي تراودكم عبر التعليقات بالأسفل، فقط اترك تعليقك بالأسفل وسنرد عليكم فوراً