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“مكرمة ولي العهد النقدية” تاريخ إيداع المكرمة الملكية والاستعلام عبر sso.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة "مكرمة ولي العهد النقدية" تاريخ إيداع المكرمة الملكية والاستعلام عبر sso.hrsd.gov.sa

مكرمة ولي العهد النقدية ومكرمة الملك سلمان التي يتم السماح بها والإفراج عنها لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور ومستحقي الدعم والمعونة في أبناء الوطن، وينتظر مواطني المملكة دخول شهر رمضان الكريم وكذلك موعد نزول راتب الضمان في ظل الظروف المعيشية التي تكون مع تحرير أسعار غالبية السلع مع رفع الدعم في خطط الإصلاح الاقتصادية.

“مكرمة ولي العهد النقدية” تاريخ إيداع المكرمة الملكية والاستعلام عبر sso.hrsd.gov.sa

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة