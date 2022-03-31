نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تذكرة حديقة الوطن ومكانها ومواعيد العمل للخروج مع العائلة في المقال التالي
سعر تذكر حديقة الوطن في الرياض، صارت الحكومة السعودية تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين تولي اهتمامًا كبيرًا بوسائل الترفيه والمتعة في المملكة في كافة أنحائها سواء للمواطنين أو المقيمين من أجل أن تخفف عنهم بعد يوم العمل الشاق، ويتضح ذلك من خلال المهرجانات والفعاليات التي تقام كل فترة وكذلك من خلال الحدائق التي تم إنشائها في الفترة الأخيرة ومنها حديقة الوطن، إذ تعتبر من أكثر الحدائق في السعودية التي تلقى الكثير من الزيارة ولا يمكننا أن ننكر أن الحدائق بمثابة رئة التنفس للزائرين فهي تخفف عنهم من وطأة اليوم والضغط الذي يشعرون به، وخاصةً عند التنزه مع العائلة في مثل تلك الحدائق والأماكن الجذابة الخلابة.
حديقة الوطن في الرياض
تم تصميم حديقة الوطن على مساحة وصلت إلى 600 متر مربع بالتحديد في الرياض بالحي المربع التابع لمركز الملك عبدالعزيز، وتم تصميمه على تلك المساحة الكبيرة لكي يتمكن من أن يضم المعالم التي يملكها حاليًا والتي تتمثل في أهم المعالم الدينية التراثية بالسعودية وتم تصميم المسرح بداخل الحديقة بحسب الشكل الروماني القديم والذي يقام عليه أهم الفعاليات الترفيهية لجذب الزوار، بالإضافة إلى أن مسرح حديقة الوطن يقوم أيضًا بإنشاء حفلات مخصصة للطلاب المتفوقين من أجل مكافأتهم وتكريمهم وذويهم.
وبسبب موقع حديقة الوطن الجذاب فإنها تتلقى العديد من الزيارات يوميًا بما في ذلك زيارات كبار رجال الأعمال والفنانين ولاعبي كرة القدم والكثير من الشخصيات المعروفة والمشهورة بالسعودية وخارجها، يأتون من أجل الاستمتاع بما تقدمه الحديقة من فعاليات ومهرجانات مختلفة ومتنوعة، وبالتأكيد نتيجة لموقعها المختلف الذي يشعرهم بالراحة والتخلص من عبء الحياة.
مواعيد العمل بحديقة الوطن في الرياض
أما عن معلومات العمل في حديقة الوطن في الرياض نعرفكم بها من أجل تحديد مواعيد الزيارة المناسبة لكم:
- تعمل حديقة الوطن كل يوم من أيام الأسبوع.
- تدق ساعة العمل في الحديقة بدايةً من الواحدة بعد الظهر إلى الواحدة في الصباح بعد الثانية عشر منتصف الليل.
- أما عن تذكرة حديقة الوطن فسعرها يبدأ من 15 إلى 28 ريال.
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