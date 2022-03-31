طرق الاستعلام عن أقساط بنك التسليف والادخار للمقترضين

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف، يسعى بنك التسليف والادخار في المملكة إلى توفير العديد من برامج التمويل للمواطنين والقانطين على أرض السعودية بهدف مساعدتهم في سداد الالتزامات المطلوبة منهم أو شراء المنزل أو السيارة أو للأسرة، إذ أننا في الفترة الحالية وفي ظل ارتفاع أسعار كافة المنتجات والسلع نحتاج إلى المزيد من المال، وهنا يأتي دور بنك التسليف من خلال برامج الدعم والتمويل المقدمة منه وللاستعلام عن أقساط تمويل بنك التسليف والادخار بالسعودية لمعرفة المتبقي منها تابعونا.

طريقة الاستعلام عن أقساط بنك التسليف

في الواقع وفر بنك التسليف والادخار أكثر من وسيلة من أجل التسهيل على العملاء من التحقق من الأقساط الشهرية المتبقية لهم وذلك لمن قاموا بسداد جزء معين ويرغبون في معرفة القيمة المتبقية، ونبدأ بتوضيح الطريقة الأولى:

برقم الهوية الاستعلام عن أقساط بنك التسليف

من خلال رقم الهوية الخاص بعميل بنك التسليف يمكنه بسهولة معرفة قيمة أقساط البنك المتبقية من التمويل الحاصل عليه وتتم من خلال الآتي:

من رابط بنك التسليف الإلكتروني المباشر يتم فتح موقع البنك من أجل التسجيل به بواسطة بوابة النفاذ. على العميل وضع الاسم وكلمة السر الشخصية ورمز التحقق المرئي وكلٍ في حقله الخاص به. بعد تسجيل الدخول في الموقع يتم اختيار الخدمة المسماة بقروض بنك التسليف. ومن ثم تحديد القرض الذي يرغب العميل في الاستعلام عنه في حالة وجود أكثر من قرض له. لكي تظهر بعد ذلك كافة تفاصيل القرض المطلوبة والمعروفة.

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف من الموقع الرسمي للبنك

أو من خلال موقع بنك التسليف بسهولة يمكن للعميل الحاصل على قرض من البنك الاستعلام عن المتبقي من قيمة القرض كالآتي: