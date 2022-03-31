نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي يعد من أهم وأحد البرامج التي تم إيضاحها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وهذا ابتداء من عام 1382هـ حيث أن برنامج الضمان الاجتماعي من أجل مساعدة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل المحدود مبالغ مالية بشكل شهري، ولذلك تم الايضاح على أن الهدف من برنامج الضمان الاجتماعي توفير الحياة الكريمة للأسر، ولذلك تم الإعلان على معاش الضمان الاجتماعي يعد أمر ضروري للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة لهذا الدعم المادي المخصص، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم الحالات المستهدفة من برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث أن يقوم بتوضيح كم راتب الضمان الاجتماعي في السعودية، ومن المؤكد أن نوضح رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد، لكي يتم تسهيل عملية التواصل مع وكالة الضمان الاجتماعي، ولذلك أوضح الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي.

الحالات المستهدفة من الضمان الاجتماعي :

يلزم على المستفيد أن تكون المرأة الغير سعودية والمتزوجة من مواطن سعودي الجنسية. الأرملة والمطلقة الغير سعودية، يلزم أن يكون أولادهم يحملون الجنسية السعودية. الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يلزم على الأرامل أن يكون لديهم بطاقات تنقل. أبناء الأرملة والمطلقة السعودية المتزوجة من زوج أجنبي.

كم راتب الضمان الاجتماعي في السعودية :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن الرواتب المخصصة للضمان الاجتماعي 1442 هجرياََ حيث أن راتب يتم الإعلان رسمياََ عنها على حسب عدد أفراد الأسرة، والحالة الاقتصادية الخاصة بهم، حيث أن يمكن الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي في حالة عدم وجود مخالفات على الأفراد المسجلين.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي :

يجب على المستفيد أن يكون قد بلغ سن الشيخوخة، وعاجزاََ عن العمل. المطلقة مع أبنائها، والأرامل مع الأيتام، والأسرة المهجورة. المعاش يشمل المرأة بلا عائل. يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الأيتام.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد :

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن رقم التواصل بالضمان الاجتماعي المجاني الموحد 19911 وهذا لكي يتم التواصل من أجل مساعدة الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل والأفراد بشكل شهري مع وكالة الضمان الاجتماعي في السعودية، حيث أن هذا لاستقبال كافة الاستفسارات المختلفة، وحل جميع المشكلات التي تواجه الأسر السعودية المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وقد تجد الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية توضح على أن معاش الضمان الاجتماعي المطور يعمل على تحسين ظروف الحياة الكريمة ومعيشتهم لمواطنيها، وأضاف إلى ذلك أن معاش الضمان الاجتماعي يعد عبارة عن صرف مبلغ مالي شهرياََ لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين والمستفيدات الحسابات البنكية بشكل عام، حيث أن يشمل المبالغ المودعة على المعاش الشهري لأنه من أهم برامج التي تقدم المساعدات النقدية.