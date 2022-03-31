نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي في السعودية، حيث أن معاش الضمان الاجتماعي أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين لانه عبارة عن مبلغ مالي شهري، يأن صرفة من أموال الزكاة، حيث أن هذا المعاش للمواطنين السعوديين، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين للحصول على المعاش يجب على المستفيدين الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة التفاصيل المطلوبة الخاصة بالحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث أن نقوم بتوضيح موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي :

يمكن على جميع الأشخاص الذين بلغ سن الشيخوخة، وكان عاجزاََ عن العمل. يمكن المطلقة مع أبنائها، والأرملة مع أيتام، والأسرة المهجورة، ويمكن على جميع أسر الغائب أو المفقود أيضا، الأسرة المعلقة. المعاش يشمل المرأة بلا عائل جميع المواطنين السعوديين الأيتام، سواء كان، يتيم الأب، والأم، أو يتيم الاثنين أيضاََ.

خطوات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي :

يمكن على جميع المواطنين السعوديين الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على خدمات الوزارة. يجب بعد ذلك النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي :

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، حيث أن أكد على أن سوف يتم الصرف ابتداءً من الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري 2021م.

كم راتب الضمان الاجتماعي 1442 هجرياََ :

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتحديد راتب الضمان الاجتماعي المخصص للمستفيدين والمستفيدات، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين، وهذا حسب أفراد الأسرة والحالة الاقتصادية الخاصة بالأسر المستفيدين، حيث أن هذا في حالة عدم وجود مخالفات على الأفراد المسجلين.

وقد تجد الإشارة إلى أن الوزارة أعلنت في الفترة الأخيرة عن التحديثات والتعديلات على منصة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وهذا يتم توافق مع آليه نظام الضمان الاجتماعي المطور، وأضاف إلى ذلك أن تدعو على جميع المواطنين السعوديين المستحقين لكي يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي، واستقبال الطلبات، حيث أن يتم نقل المستحقين بشكل تدريجي، وهذا بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة للمواطنين.