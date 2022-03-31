نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أقسط جوال من موبايلي في نظام الباقات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أقسط جوال من موبايلي للمواطن والوافد أيضًا؟ وما هي أهم شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط وأيًا من عملاء الباقات يحق لهم التقسيط؟ ففي إطار خطط الريادة والتميز قامت الشركة بوضع مجموعة من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على المتعاملين، ومن بين عروض تقسيط الأجهزة من موبايلي وهي عبارة عن مجموعة من الخطط التي تساهم في شراء أجهزة ذكية على شهور، وذلك في ضوء عروض موبايلي مفوتر للأجهزة على وجه التحديد.

كيف أقسط جوال من موبايلي

لا بد من اتباع مجموعة من الإجراءات من أجل الحصول على جوال بنظام التقسيط من خلال موبايلي المملكة العربية السعودية، فأما عن كيف أقسط جوال من موبايلي فهناك العديد من الخطوات وتتمثل في التالي:

ينبغي أولًا أن يتأكد العميل من أنه مقبول في باقات التقسيط ويمكن ذلك من خلال العديد من الطرق، ومن أبرزها الاتصال على رقم خدمة عملاء الشركة على 110 من أي مكان داخل المملكة السعودية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن الدخول إلى رابط موقع شركة موبايلي الإلكتروني والنقر على تبويب الأجهزة للاطلاع على شروط التقسيط المتوفرة كافة، والتعرف على الدورات الفوترية وغيرها من المعلومات بعد تسجيل الدخول.

فترة التقسيط لا تزيد عن 24 شهر وفق ما أشارت إليه الشركة من خلال الموقع الإلكتروني كما ينبغي سداد كافة الفواتير أولًا.

عروض موبايلي تقسيط جوالات ذكية

يمكن شراء العديد من الجوالات الذكية أو الاكسسوارات من خلال الشركة ضمن باقات الأجهزة المفوترة، أو أيضًا اقتناء جهاز للألعاب بنظام التقسيط ومنها:

باقات تقسيط هواوي موبايلي

متاح أكثر من جوال في خطط تقسيط هواوي من بينها هواوي بي 40 برو الجيل الخامس، بأقساط 185 ريال سعودي ومتوفر هواوي ميت 20 برو في نظام التقسيط لجميع باقات مفوتر بقسط شهر قيمته 120 ريال سعودي.

تقسيط سامسونج من موبايلي

تبدأ مدة التعاقد للحصول على جوالات سامسونج من خلال شركة موبايلي السعودية من 12 شهر وحتى 24 شهر فق، وتنتهي خطط التقسيط عند 230 ريال سعودي للعديد من الجوالات من بينها جوال اس 21 ألترا مساحة التخزين الداخلية هي 512 جيجا بايت.