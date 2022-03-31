مكرمة شهر رمضان للضمان الاجتماعي وموعد صرفها وأهم شروط المكرمة الملكية وخطوات الاستعلام عنها

الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يرغبون في التعرف على ما هو موعد صرف مكرمة شهر رمضان 2022 للضمان الاجتماعي . حيث قد قام العديد من المواطنين بالتسجيل في تلك المكرمة وهم من الفئات المحتاجة داخل المملكة العربية السعودية . حيث أن مستحقي الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية هم المستفيدين بها . وتلك المكرمة مقدمة لكافة الأسر المحتاجة داخل المملكة العربية السعودية .

نتعرف الآن عن متي موعد صرف مكرمة شهر رمضان للضمان الاجتماعي 2022

فكما ذكرنا أنه ينتظر العديد من المواطنين داخل المملكة ويتساءلون عن ماهو موعد صرف مكرمة شهر رمضان للضمان الاجتماعي . حيث أنه سوف يتم صرف تلك المكرمة في غضون الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم و المبارك . أي أنه وبمعنى اخر سوف يتم صرف تلك المكرمة خلال الأيام المقبلة . وهذا بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم . والمقرر أنه سوف يبدأ في مطلع الأسبوع القادم . وحيث انه سوف يتم صرفها ؛ وذلك بعد الانتهاء من صرف جميع المبالغ الخاصة ؛ وكذلك المستحقة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك 2022

يمكن لكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان الكريم بكل سهولة ويسر ؛ وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية .

اولا : على المواطن الذي يريد الاستعلام عن مكرمة رمضان الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

ثانيا : ومن ثم قيامه باختيار ايقونة الاستعلام عن مكرمة شهر رمضان.

ثالثا : عقب ذلك يجب على المتقدم على تلك المكرمة القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به.

رابعا : في النهاية وأخيرا يجب أن يقوم بالضغط على ايقونة استعلام.

ما هي أهم الشروط للحصول على مكرمة رمضان من الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودي بوضع بعض من الشروط التي يجب توافرها لمن هم يرغبون في الحصول على مكرمة رمضان من الضمان الاجتماعي وبالمناسبة هي ليست معقدة ولكن يجب أن تعلمها جيدا ؛ وتلك الشروط كالتالي :