نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 في حسابات المستحقين

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بصرف رواتب الضمان الاجتماعي اليوم الأول من كل شهر، وإذا وافق يوم صرف رواتب الضمان الاجتماعي يوم عطلة يتم دفع الأجور مبكراً أو متأخراً، وسوف يوافق دفع الأجور يوم الجمعة يوم واحد من شهر أبريل عام 2022 ولكن تم صرف الراتب اليوم الموافق 31 من شهر مارس 2022، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي، حتى يتم تحقيق الحماية الاجتماعية والدعم المالي وخدمات التوظيف وإعادة التأهيل والتدريب إلى المواطنين، حتى يحصلوا على المبلغ المراد دفعه من الكثير من المصادر المختلفة مثل التبرعات والمساعدات والصدقات وصناديق الذكاة.

كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الخطوات البسيطة ليتم فحصه رواتب الضمان الاجتماعي عن طريق الإنترنت وهذه الخطوات هي:

يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية.

ثم يضغط بعد ذلك علي خدمات.

ثم يضغط بعد ذلك على الدعم ويختار خدمة الاستعلام عن ضمانات الرواتب.

يقوم بعد ذلك بتضمين جميع البيانات الشخصية الخاصة به والمطلوبة منه حتى يضمن كشف المرتبات.

وسوف يرى المواطن كل المعلومات التي تتعلق بكشوف الرواتب الأمنية مثل مبالغ التحويل وقيم الرصيد.

شروط الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطن حتى يحصل على الضمان الاجتماعي وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية.

يقدم المواطن كل المستندات المطلوبة منه ويجب أن يقوم بإثباتها.

يجب على الراغب في التسجيل في البرنامج أن يقدم على أنه لا يمتلك أي عقارات أو أي أراضي أو أي دخل شهري مرتفع.

على المتقدم أن يتبع كل التعليمات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا والتطعيمات الأساسية للأطفال وتعليم الأطفال وغيرها.

كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد

يستطيع المواطن أن يقدم في برنامج الضمان الاجتماعي بكل سهوله من خلال بعض الخطوات البسيطة مثل: