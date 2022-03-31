نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر 1443 والفئات المستفيدة من الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقب إعلان وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية مؤخرا عن بدأ إيداع الرواتب المخصصة للضمان الاجتماعي الجديد في حسابات المواطنين، قد بدأت العديد من التساؤلات تتردد عبر محركات البحث من قبل المواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي، والتي يتعلق معظمها بمعرفة موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر، وفي ذلك السياق أوضح المسؤولون داخل وزارة الموارد البشرية أنه يتم العمل حاليا على بحث طلبات المواطنين للحصول على الضمان الاجتماعي، وأن الوزارة تولي الأمر أهمية كبيرة، بينما سوف يتم الإعلان عن نتائج بحث الأهلية في أقرب وقت ممكن.

موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بدأ المواطنون يناشدون وزارة الموارد البشرية بأن تقوم بتقديم الموعد المحدد لصرف رواتب الضمان الاجتماعي القديم للمستحقين، حيث أنه من المقرر أن يتم إيداع الرواتب في يوم الثاني من شهر رمضان المبارك، بحسب الموعد المثبت لصرف الرواتب في كل شهر، والذي سوف يوافق يوم الأحد، الثالث من شهر أبريل للعام الحالي 2022.

بينما يناشد المواطنين المستفيدين من الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي الحكومة بتعجيل موعد صرف الرواتب نظرا إلى أن هناك العديد من الترتيبات والتجهيزات والالتزامات المادية على المواطنين والتي تسبق شهر رمضان، بحيث يفضل المواطنين استغلال راتب الدعم لإنجازها قبل حلول الشهر المبارك، ولم تكن تلك هي أول مرة يتم تعجيل صرف وإيداع رواتب الضمان الاجتماعي بها، حيث أنه قد تم تقديم موعدها في شهر رمضان للعام السابق، عام 1443، بناءا على طلب المواطنين، وبالفعل سوف يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور اليوم في الـ 31 من مارس 2022.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي 1443

تقوم وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بتقديم رواتب الضمان الاجتماعي، كوسيلة دعم للمواطنين المستحقين، بحيث تخص بالدعم عدة فئات بعينها سوف نوضحها لكم في ما يلي: