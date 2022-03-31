نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات دوام بنك الراجحي فى شهر رمضان ومواعيد الحضور فى المدارس ودوام الجهات الحكومية فى رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوقات دوام بنك الراجحي والجهات الحكومية فى رمضان 1443 وتفاصيل تعميم دوام رمضان فى المملكة للقطاعات الحكومية ودوام القطاع الخاص فى شهر رمضان وكذلك دوام المدارس والمرور فى الشهر الفضيل حيث يتمتع ذلك الشهر بقدسية لدى المسلمين وخاصة فى المملكة بلد الحرمين الشريفين لذا كثر البحث عن مواعيد دوام شهر رمضان وذلك من اجل معرفة أوقات فتح واغلاق المؤسسات الحكومية ومواعيد الانصراف والحضور فى المدارس فى رمضان وكذلك مواعيد بنك الراجحي في رمضان.

دوام بنك الراجحي فى رمضان 2022

موعد فتح مصرف الراجحي فى رمضان ابوابه لخدمة العملاء فى شهر رمضان تم تحديده من قبل قرار صادر عن البنك المركزي السعودي والمنوط به تحديد مواعيد البنوك فى شهر رمضان حيث ستكون مواعيد دوام بنك الراجحي من الساعة العاشرة صباحاً وموعد انتهاء دوام بنك الراجحي فى رمضان الساعة الرابعة عصراً وكذلك بالنسبة لمراكز الحوالات المالية فى مصرف الراجحي تستقبل العملاء بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة والنصف عصراً.

تفاصيل ومواعيد العمل الرسمية فى رمضان 2022

أعلنت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية فى المملكة عن تعميم جميع مواعيد ودوام شهر رمضان المبارك وتم تخفيض ساعات العمل للمواطنين والوافدين المسلمين حيث اكدت الوزارة انه لن يتجاوز عدد ساعات العمل فى رمضان ست ساعات يوميا ولا تزيد عن 36 ساعة أسبوعيا وأيضا اكدت على انه لا يجوز تشغيل العمال اكثر من ثماني ساعات باليوم الواحد او لمدة تزيد عن 48 ساعة فى الأسبوع.

دوام الجهات الحكومية والموظفين فى رمضان

يتم تقسيم دوام الموظفين فى رمضان الى ثلاثة مجموعات تبدأ العمل من التاسعة صباحاً الى الثانية والنصف ظهراً اما بالنسبة للمجموعة الثانية تبدأ من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً وكذلك المجموعة الثالثة تبدأ من الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً.

دوام المدارس فى رمضان 1443

أوقات الدراسة فى رمضان للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تبدا من الخامسة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً وهناك بديل ان تكون من الحادية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً وكذلك مواعيد الدراسة للمرحلة المتوسطة والثانوية تبدأ من الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً وحتى الساعة الرابعة والنصف عصراً وهناك اقتراح ان تكون من الخامسة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف صباحاً حيث تخضع أوقات الدراسة فى رمضان لتصويت من قبل الطلاب واولياء الأمور لتحديد المواعيد المناسبة للحضور الى المدارس فى شهر رمضان 1443.