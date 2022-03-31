نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسجل المدني في المقال التالي

زادت عمليات البحث نحو الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فهو يعد من اهم الأمور التي يجب مراعاتها حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية أحدث الخدمات الالكترونية التي يستخدمها المواطنين لتوفير الوقت والجهد، ولذلك وعبر موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عبر السطور التالية عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني. الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني التسجيل على المنصة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر فوق الشروط.

اختر طلب بطاقة الضمان الاجتماعي.

اذهب إلى شريط الأدوات.

ثم اضغط على خدمة الأشخاص الطبيعيين في قائمة الخدمات.

اختيار خدمة البحث عن البيانات.

ثم الضغط على تفاصيل طلب رقم الضمان الاجتماعي.

أدخل الرقم التعريفي الشخصي للمملكة.

ثم أدخل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

اضغط على رمز التحقق الموجود على شاشة الخدمة.

انقر فوق أيقونة العرض.

بعد ذلك سيتم تحويلك تلقائيًا إلى تفاصيل حسابك. الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور عبر الهاتف الاتصال بالخط الساخن وهو:920020301.

أو الاتصال بالرقم المختصر المتوفر وهو:19911. شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في تقديم الضمان مواطنًا سعوديًا.

ألا يزيد دخل الأسرة عن 1100 ريال سعودي.

يجب أن يكون الشخص الذي يريد الضمان مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد دخل الفرد عن 550 ريال سعودي.

لا ينبغي أن يكون هناك أي سجلات عمل لهذا الشخص.

ألا يكون لدى المستفيد أصول عالية القيمة.

إذا كنت ترغب في الحصول على تأمين وطني ، فأنت لا تعيش في أحد ملاجئ الدولة.

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا.

لا يوجد معيل لإعالة الأسرة.

يجب ألا يكون هناك دخل شهري يمنعك من الحصول على.

إرسال جميع المستندات والتفاصيل المطلوبة إلى الوزارة.

تقديم جميع المستندات التي تثبت الملكية.

تقديم شهادة صحية.

شهادة الحالة الاجتماعية.

تسليم جميع الشهادات الدراسية.

شهادة التأهيل.

يجب أن يكون للمرأة التي تريد الضمان وجود دائم في المملكة.

تقديم أوراق عن أوضاع المرأة.

التقارير الطبية التي تدعم الحالة. المستفيدون بالضمان الاجتماعي المطور المطلقات.

الأرامل.

ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

الأطفال الأيتام.

من بلغ سن الشيخوخة ذكرا كان أو أنثى.

لا توجد إمكانية للعمل بشكل دائم أو مؤقت.

العائلات التي لا يتم دعمها.

امرأة ليس لها معيل. احتساب الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي المطور حسب الدخل الشهري لأفراد الأسرة.

يتم مقارنتها بإجمالي الدخل المتضمن في الحد الأدنى للأجور.

يتم خصم 50٪ من الدخل الشهري. حالات سقوط معاش الضمان الاجتماعي المطور وفاة صاحب المعاش.

إذا كان المستفيد مقيما بأحد المراكز العلاجية.

في حالة استيفاء شرط من شروط قبول المستفيد التي تحددها الوزارة.

إذا تم إدخال إحدى البيانات المطلوبة بشكل غير صحيح على موقع الوزارة.

في حال انسحاب المستحق الذي قدم الطلب للوزارة من المعاش. العقوبات التي تم فرضها من قبل الوزارة في حالة المخالفة الحبس سنة كاملة لمن ليس له حق وغرامة عشرة آلاف ريال.

تغريم المستحق لمعاش العجز 4000 ريال ، والحبس لمدة ثلاثة أشهر. عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسجل المدني - ثقفني

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