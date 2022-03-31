نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيحات جديدة بعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر إبريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الجدير بالذكر أنه لم يصدر حتى وقتنا هذا موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر إبريل، ولكن قد تم فتح باب تجديد حساب المواطن الخاص بالمستخدم عبر تسجيل رقم التعريف 1443 للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد انشغال الكثيرون وكثرة الأسئلة حول خطوات تجديد حساب المواطن، حيث أن كافة البرامج الآن أصبحت تطلب من كافة المستفيدين تفاصيل حساباتهم لكي يبقى الدعم.

صدور أهلية حساب المواطن لشهر إبريل

كثرة التساؤلات في تلك الفترة السابقة عن موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر إبريل، حيث أن محركات البحث الإلكتروني كلها مليئة بذلك السؤال لهذا قد أعلن حساب المواطن أنه حتى هذا الوقت لم يتم طرح أي نتائج الأهلية التابعة لشهر إبريل، إلى أن ظهرت نتائج الأهلية يوم 30 أبريل 2022 عبر رابط الاهلية والتأكد من الاستحقاق قبل موعد الدعم.

علاوة على أنه تم التوضيح لجميع المستفيدين لكي يهدأ بالهم وتهدأ الاستفسارات أنه يمكن متابعة النتائج من خلال خدمة المستفيدين عبر منصة تويتر، بالإضافة إلى أنه يمكن معرفة نتيجة الأهلية من خلال متابعة حساب دراسة الأهلية.

كما وضح حساب المواطن أنه في حالة كانت الأهلية “معلق لإثبات حالة” لا بد من الدخول للحساب الرسمي للبرنامج، كما أكد أن التسجيل في الدعم مازال معلق ولا يتم استقبال أي طلبات جديدة.

والجدير بالذكر أنه في حالة كان نتيجة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز 3 أشهر وهي مدة أعتراض، فلا لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

الشروط التي تم فرضها لتحديد من يستحق الدعم

العديد من الشروط التي أعلنت عنها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية والتي يجب أن تتوافر في كافة المواطنين الذين يستفيدون من الدعم المقدم من السعودية، وذلك بهدف إعطاء الإعانة لمن هم أحق بها، كما أنه قد تم وضع ضوابط للحد الأعلى للدعم المقدم لكي يتم منح الدعم على أكبر عدد من المحتاجين له.

هذا غير أن التعديلات الجديدة التي أقرها حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية قد تقوم على عدم قبول أي طلب جديد مقدم من أي مواطن يرغب في الاستفادة من الدعم عبر حساب المواطن، وذلك بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2022/1443، ويمكن حصر تلك الشروط فيما يلي: