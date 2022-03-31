كيفية حساب عمر الطفل لدخول المدارس Noor System Info بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بتحديد الآلية والتوقيتات الزمنية لتقديم الطلاب بالتعليم الحكومي بالمملكة، وبدأت مؤشرات بحث السعودية تشير لتصاعد البحث عن موعد تقديم المرحلة الرابعة بمدارس المملكة بالمراحل الأولى وكيفية حساب عمر الطالب المناسب للتقديم.

كيفية حساب عمر الطفل لدخول المدارس Noor تسجيل المرحلة الرابعة مارس 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية للطلاب في العام الجديد 1443-2022، وقد قامت أيضا بوضع الية خاصة لتسجيل الطلاب بالمراحل العمرية الأولى من التعليم، وذلك من خلال توفير مراحل للتقديم والتسجيل للطلاب عبر رابط نظام نور المركزي على أن يتم التسجيل بحساب ولي الأمر، ويتطلع أولياء الأمور للتعرف على الأعمار المناسبة لكل مرحلة والتي تكون كالتالي:

تقديم وتسجيل (المرحلة الأولى والثانية) انتهت بتاريخ 24 يناير 2022.

(المرحلة الثالثة) بدأ التسجيل بها في يوم 26 من شهر فبراير الموافق 14 رجب 1443.

والان (المرحلة الرابعة) يبدأ التسجيل فيها 27 مارس الموافق 14 شعبان 1443.

التسجيل في المرحلة الخامسة: يبدأ التسجيل بها في يوم 17 أبريل الموافق 15 رمضان.

المرحلة السادسة: سيبدأ التسجيل بها 19 رمضان.

تسجيل المرحلة السابعة يبدأ في يوم 26 مايو الموافق 4 شوال 1443.

وأخيرا المرحلة الثامنة تبدأ في يوم 15 أغسطس 2022 الموافق 7 محرم 1443.

شروط التسجيل في الأول الابتدائي والأوراق المطلوبة خطوات تسجيل الطلاب الجدد في الروضات والأول الابتدائي أن يكون عمر الطفل 6 أعوام في تاريخ التقديم.

ويكون الاستثناء إذا كان الطفل أقل من 6 أعوام فلا يجب أن يقل ذلك عن 90 يوم.

يقوم ولي الأمر بتقديم شهادة الروضة التي تثبت إتمام العامين.

يجب تقديم شهادة إجادة القدرات النمائية للطفل يتم الدخول عبر نظام نور ومن ثم تسجيل حساب جديد.

يقوم بتسجيل حساب جديد.

يتم الانتقال إلى صفحة بيانات ولي الأمر بعد ذلك.

يقوم بإدخال بيانات حساب ولي الأمر للتسجيل.

يتبع كافة الخطوات المطلوبة.

بتم اختيار تسجيل طالب جديد.

يقوم بتسجيل بيانات الطفل كاملة.

يتم تسجيل رقم الإقامة لغير السعوديين.

تظهر المرحلة المتاحة حسب عمر الطفل وغذا كان متاح للتسجيل أو غير متاح.

طريقة احتساب عمر الطفل لدخول المدارس

تم طرح ألية إلكترونية لحساب عمر الطلاب والتي تكون بالخطوات التالية:

الدخول على رابط (غير رسمي) لاحتساب عمر الطفل

قم بنسخ الرابط ووضعه في صفحة جوجل.

اضغط على “بحث”.

تفتح صفحة إلكترونية لحسابات عمر الطفل.

قم بإدخال بيانات الطفل وتاريخ الميلاد (باليوم – الشهر – العام).

.يظهر عمر الطفل في وقت التقديم بكل دقة ويتعرف ولي الأمر من خلاله العمر المناسب للمرحلة المتقدم فيها.

وبذلك نكون فد قدمنا لمتابعي موقعنا الكرام “موقع تففتي الإخباري” كيفية وطريقة حساب عمر الطفل لدخول مدارس المملكة الحكومية والأهلية، وموعد التقديم بالمدارس للصف الأول الابتدائي حسب المرحلة العمرية، حيث انتهت المراحل الأربعة الأولى للتقديم، ومتاح حاليا التسجيل في المرحلة الخامة بدأ من يوم 17 أبريل 2022، وهو الموافق 15 رمضان 1443، على أن تبدأ المرحلة السادية يوم 19 رمضان 1443، الموافق 21 أبريل 2022.