نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استطلاع هلال رمضان” متى يجي رمضان 1443 في السعودية || امساكية شهر رمضان في السعودية 1443 في المقال التالي
يفصلنا وقت قصير على حلول شهر رمضان المبارك هذا العام 2022/1443، والذي يحل على المسلمين في شتى انحاء العالم الإسلامي بشكل عام خلال الأيام المقبلة بناءً على المواعيد المحددة رسميا لبداية الشهر الكريم في جميع الدول العربية بشكل عام، حيث اشارت البحوث الفلكية والدراسات في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة الى موعد بداية شهر رمضان هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد بداية شهر رمضان في السعودية 1443، والتعرف على امساكية شهر رمضان.
موعد بداية شهر رمضان في السعودية 1443
أعلنت البحوث الفلكية والدراسات التي أجريت خلال الأيام الأخيرة في السعودية رسميا عن موعد بداية شهر رمضان المبارك هذا العام 2022/1443، والذي يحل على السعودية في يوم السبت المقبل الموافق يوم 2 من شهر ابريل، وهو نفس الموعد الخاص ببداية شهر وثمان في العديد من الدول العربية والدول حول العالم، الا انه في بعض الأحيان يختلف توقيت بداية شهر رمضان في بعض الدول بناء على استطلاع هلال شهر رمضان الذي يعد افضل شهور العام بشكل عام.
امساكية شهر رمضان في السعودية 1443
وبناء على تحديد موعد بداية شهر رمضان في السعودية، فقد تم الإعلان عن امساكية شهر رمضان 1443 في السعودية والتي توضح كافة التفاصيل الخاصة بعدد ساعات الصيام ومواعيد الصلوات على مدار الشهر الكريم، وقد تختلف امساكية شهر رمضان داخل السعودية من مدينة لمدينة أخرى وذلك بناءً عبو فوق التوقيت بين هذه المدن، ومن المقرر ان يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك رسميا يوم الاول من شهر ابريل المقبل والموافق يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.
موعد عيد الفطر في السعودية 2022
وبناء على امساكية شهر رمضان فنجد ان شهر رمضان سوف يكون كامل هذا العام، على ان يكون اخر ايام شهر رمضان المبارك هو يوم الاول من شهر مايو، وفي اليوم التالي يوم اول ايام شهر شعبان هذا العام واول ايام عيد الفطر المبارك والذي يوافق يوم 2 من شهر مايو في السعودية وفي جميع انحاء الدول العربية والعالم الإسلامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “استطلاع هلال رمضان” متى يجي رمضان 1443 في السعودية || امساكية شهر رمضان في السعودية 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.