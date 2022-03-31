“استطلاع هلال رمضان” متى يجي رمضان 1443 في السعودية || امساكية شهر رمضان في السعودية 1443

يفصلنا وقت قصير على حلول شهر رمضان المبارك هذا العام 2022/1443، والذي يحل على المسلمين في شتى انحاء العالم الإسلامي بشكل عام خلال الأيام المقبلة بناءً على المواعيد المحددة رسميا لبداية الشهر الكريم في جميع الدول العربية بشكل عام، حيث اشارت البحوث الفلكية والدراسات في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة الى موعد بداية شهر رمضان هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد بداية شهر رمضان في السعودية 1443، والتعرف على امساكية شهر رمضان.

موعد بداية شهر رمضان في السعودية 1443

أعلنت البحوث الفلكية والدراسات التي أجريت خلال الأيام الأخيرة في السعودية رسميا عن موعد بداية شهر رمضان المبارك هذا العام 2022/1443، والذي يحل على السعودية في يوم السبت المقبل الموافق يوم 2 من شهر ابريل، وهو نفس الموعد الخاص ببداية شهر وثمان في العديد من الدول العربية والدول حول العالم، الا انه في بعض الأحيان يختلف توقيت بداية شهر رمضان في بعض الدول بناء على استطلاع هلال شهر رمضان الذي يعد افضل شهور العام بشكل عام.

امساكية شهر رمضان في السعودية 1443

وبناء على تحديد موعد بداية شهر رمضان في السعودية، فقد تم الإعلان عن امساكية شهر رمضان 1443 في السعودية والتي توضح كافة التفاصيل الخاصة بعدد ساعات الصيام ومواعيد الصلوات على مدار الشهر الكريم، وقد تختلف امساكية شهر رمضان داخل السعودية من مدينة لمدينة أخرى وذلك بناءً عبو فوق التوقيت بين هذه المدن، ومن المقرر ان يتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك رسميا يوم الاول من شهر ابريل المقبل والموافق يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.

موعد عيد الفطر في السعودية 2022

وبناء على امساكية شهر رمضان فنجد ان شهر رمضان سوف يكون كامل هذا العام، على ان يكون اخر ايام شهر رمضان المبارك هو يوم الاول من شهر مايو، وفي اليوم التالي يوم اول ايام شهر شعبان هذا العام واول ايام عيد الفطر المبارك والذي يوافق يوم 2 من شهر مايو في السعودية وفي جميع انحاء الدول العربية والعالم الإسلامي.