سن التقاعد للعسكريين الجديد 1443 والمستندات المطلوبة للحصول علي المعاش والمكافآت

سن التقاعد للعسكريين الجديد هو نظام يحكم تقاعد العاملين في مختلف القطاعات العسكرية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم تطبيق هذا النظام علي جميع الإفراد العسكريين في المملكة، ومن المعروف أن السن الخاص بالتقاعد يكون عند الوصول إلي سن معين يختلف من مكان إلي أخر، لكن في حالة الرغبة في التقاعد لأسباب طبية أو لأي أسباب أخري يكون أمر الخروج عن المعاش صعب الحصول علية بسبب قانون العمل الخاص بالقطاع نفسه، لكن وجود نظام التقاعد العسكري أتاح لجميع العسكريين الفرصة في حالة وجود سبب طبي أو أي سبب آخر من الخروج علي المعاش بطريقة أسهل، كما يوفر هذا النظام العديد من المميزات والامتيازات لجميع الأفراد العاملين في القطاع العسكري السعودي، كما قام هذا النظام بتنظيم قانون مدة الخدمة للعسكريين ،وضمان حق المعاش التقاعدي بجانب المكافآت والبدلات التي يحصل عليها العسكري عند انتهاء مدة خدمته.

سن التقاعد للعسكريين الجديد 1443

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رقم الصندوق العقاري للعسكريين، قد قام القانون العسكري الجديد من تحديد بعص النقاط الأساسية حتي يتم الموافقة علي التقاعد عن العمل بناءً علي سن معين وتم تحديد هذا السن كالتالي:

سن الجندي وجندي أول يسمح له التقاعد في سن 44 عام.

العريف يمكنه التقاعد في سن 46 عام.

الوكيل الرقابي يمكنه الخروج علي المعاش المبكر عند وصوله إلي سن48 عاماً.

الرقيب والرقيب أول عندما يصلا إلي سن 50 عام.

يتقاعد الرقيب أول عندما يصل إلي سن 52 عام.

المستندات المطلوبة للحصول علي المكافآت والمعاش

من خلال المقال يمكنك التعرف علي راتب وكيل رقيب بالأمن العام،أما عن أهم الأوراق والمستندات المطلوبة حتي يتمكن العسكرين من الحصول علي المكافآت أو المعاش الخاص بهم فهي كالتالي: