شروط تمويل سيارة الشركة الوطنية للتمويل للأفراد من أبرز الأمور التي يبحث عنها المواطنين للحصول على تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهامش ربح تنافسي، حيث تقدن الشركة الوطنية للتمويل تمويل الأفراد الشخصي وتمويل السيارة وسوف نستعرض بالسطور المقبلة الشروط وطريقة التقديم.

شروط تمويل سيارة الشركة الوطنية للتمويل للأفراد

توفر الشركة الوطنية للتمويل للأفراد مجموعة من التمويلات منها تمويل شخصي وتمويل السيارة الجديدة والمستعملة لكل فئات السيارات وذلك لتلبية احتياجات العملاء المالية وبطريقة تتناسب مع إمكانياتهم المالية. وتتيح للشركة فرصة اختيار واسعة وبدون أي قيود بحيث يكون للعملاء الحرية المطلقة في اختيار السيارة واختيار التمويل المناسب.

تمويل سيارة مستعملة وجديدة الشركة الوطنية للتمويل



تقدم الشركة الوطنية للتمويل تمويل مقود للأفراد بالمزايا الآتية:

إمكانية تمويل أي سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة يرغب بها العملاء وذلك وفقًا إلى الحد الائتماني المتاح لكل عميل.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يدفع العميل دفعة أولى ميسرة مع إمكانية السداد على أقساط ميسرة متناسبة مع دخل العميل الشهري .

تصل مدة التمويل لدى الشركة حتى 60 شهرًا.

تقدم الشركة هامش ربح تنافسي يبدأ من 5.5%.

الموافقة الفورية للحصول على السيارة في 48 ساعة.

تقدم الشركة باقة خدمات بأسعار منافسة.

لا يشترط وجود كفيل.

متاح التمويل لكل الجنسيات .

إمكانية السفر خارج المملكة.

المستندات المطلوبة لتمويل الأفراد

تعبئة نموذج طلب التمويل.

صورة إثبات الهوية الوطنية .

رخصة القيادة سارية الصلاحية.

وثيقة تعريف من جهة العمل بمسمى الوظيفة وتاريخ الالتحاق بها، وإجمالي الدخل الشهري.

عرض سعر للسيارة المطلوبة، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

يمكن التقديم على تمويل السيارة لدى الشركة الوطنية للتمويل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ثم النقر على طلب التمويل الآن وملء نموذج الطلب والانتظار حتى تقوم خدمة العملاء بالتواصل معك لإتمام إجراءات التمويل كاملة.

شروط التمويل للأفراد