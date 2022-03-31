نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الدعم الريفي reef.gov.sa والشروط المطلوبة للاسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الدعم الريفي هي هامة للغاية لأعداد كبيرة يعملون في هذا المجال، كما أنها من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في محركات بحث للمواطنين في المملكه العربيه السعوديه حيث انها من المنصات الإلكترونية التي تقوم بتقديم العديد من الخدمات ويستفيد منها العديد من المواطنين في المملكة وتقدم هذه المنصة مبادرة للدعم المادي لمساعدة الأشخاص العاملين في مجال الزراعة و المساعدة على تحسين الأنشطة الزراعية وتأتي هذه المبادرة في إطار الخطة التي تضعها الحكومة السعودية للنهوض بجميع الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة سواء في الزراعة او الاقتصاد او السياحه.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

طريقة التسجيل في الدعم الريفي حيث يمكن الآن للكثيرين داخل المملكه العربيه السعوديه ان يستفيدوا من منصة ريف في تحسين الأنشطة الزراعية الخاصة بهم سواء في الزراعة أو في تربية النحل او اي مجال قريب من الزراعه و يستطيع هؤلاء الاشخاص ان يقوموا بالتسجيل في منصة ريف لجميع الأسر المنتجة حتى يحصلوا على الدعم والاشياء التي تقدمها هذه المنصة لمساعدة هؤلاء الاشخاص وعليهم ان يقوم باتباع هذه الخطوات:

اولا يقوم بالدخول الى موقع منصة ريف الالكترونيه

بعد ذلك يقوم الشخص انشاء حساب في هذه المنصة

تسجيل البيانات الشخصية التي تطلبها المنصة من الشخص المتقدم مثل كتابة الاسم ورقم الهوية

وكتابه تاريخ ميلاد الشخص المتقدم ثم كتابة كلمة المرور والتحقق منها وبعد ذلك كتابة رقم رمز التحقق

قبل ان يقوم الشخص بالضغط على كلمة تسجيل يجب ان يتأكد من صحة بياناته التي كتبها.

شروط القبول في برنامج دعم الريف

وضعت إدارة برنامج دعم الريف للأسر المنتجة بعض الشروط والتي سيكون على أساسها الموافقة علي التسجيل في الدعم الريفي، سيتم اختيار الأشخاص الذين سيستفيدون من الدعم الذي تقدمه برنامج الريف لجميع الأسر المنتجة و المزارعين الصغار ومربى خلايا النحل وجميع العاطلين عن العمل وقبل التسجيل في الدعم الريفي،يجب توفر هذه الشروط هي:

يجب ان يكون الشخص الذي يتقدم لطلب دعم الريف سعودي الجنسيه ويعمل في احد المهن الخاصة بالزراعة والتي يقوم بدعمها البرنامج الشخص الذي يتقدم الحصول على دعم لا يجب ان يكون موظف في اي من قطاعات الحكومة و القطاع العام او القطاع الخاص أن يكون هذا الشخص عمره أكثر من 21 عاما لا يتجاوز دخله الشهري 6000 ريال يقدم مستندات تثبت انه يستحق هذا الدعم أن يكون لدي حساب بنكي حتى يتم تحويل الدعم عليه من المنصة الإلكترونية كما يشترط الا يكون برامج الدعم المقدمة له لا تزيد عن ثلاث برامج باجمالى دعم مباشر 54000 ريال سعودي.

قدمت على الدعم وتم رفض طلبك؟

اطلع على أهم أسباب الرفض للطلبات #عطاء_ونماء pic.twitter.com/BU8KRqXaUF — برنامج ريف (@ReefSaudi) قدمت على الدعم وتم رفض طلبك؟

اطلع على أهم أسباب الرفض للطلبات #عطاء_ونماء pic.twitter.com/BU8KRqXaUF — برنامج ريف (@ReefSaudi) March 23, 2022

مستفيدي برنامج دعم ريف

من بين الذين استفادوا من برنامج الدعم الريفي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة: