نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط الحصول على تصريح الاعتكاف بالمسجد الحرام في رمضان 1443 في المقال التالي

طريقة وشروط الحصول على تصريح الاعتكاف بالمسجد الحرام في رمضان 1443 وكذلك شروط الاعتكاف في المسجد بالتفصيل وكيفية الاستعلام عن طلب الاعتكاف بالمسجد الحرام وذلك في ظل سعى الكثيرين للفوز بالحسنات في شهر رمضان المبارك عن طريق الالتزام في المسجد لوقت معين من اجل عبادة الله وقراءة القران الكريم ويعد الاعتكاف عبادة طوعية يفضل ان تكون في شهر رمضان فى العشر الاواخر من الشهر الكريم كما ورد عن النبي صلي الله علية وسلم لذا يسعى الكثير للتسجيل فى خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022. طريقة التسجيل فى خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام أولا يجب تقديم طلب اعتكاف فى المسجد عن طريق الدخول الى موقع رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي الرسمي.

ثم النقر على خيار الدخول الى النظام.

وبعد ذلك البدء فى تقديم طلب تسجيل اعتكاف جديد.

وأيضا يجب المتابعة فى التسجيل عن طريق ادخال البيانات المطلوبة.

ثم ارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين او رقم الإقامة للوافدين.

ويجب الاطلاع على الشروط والاحكام الخاصة بالاعتكاف والضغط على موافقة.

كذلك ستصلك رسالة على رقم الجوال الشخصي المسجل يحتوي على رمز تأكيد التسجيل.

وبعد ذلك يتم كتابة الرقم فى الخانة المخصصة له للانتهاء من خطوات تقديم طلب اعتكاف جديد 1443. شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام أولا يجب ان يتجاوز عمر المتقدم 18 عام.

أيضا يمنع التجمعات او الاختلاط فى الاعتكاف للرجال والنساء.

كذلك يجب عدم تخريب الأشياء فى محيط الاعتكاف والمحافظة على نظافة المسجد.

ثم يمنع وضع أي ملصقات فى مكان الاعتكاف.

أيضا يتم إزالة أي متعلقات او عفش فى المكان.

وأخيرا يمنع بتاتاً القاء أي دروس فى مكان الاعتكاف. موعد التسجيل وتسليم تصاريح الاعتكاف بالحرم تبدأ مواعيد التسجيل فى خدمة الاعتكاف من يوم 10 رمضان 1443.

كذلك موعد تسليم تصاريح الاعتكاف بداية من يوم 16 رمضان 1443 وحتى يوم 19 رمضان.

مكان استلام تصاريح الاعتكاف سيمون فى كبينة شئون المعتكفين بساحة المسجد الحرام بجوار باب 19.

أيضا موعد بداية الاعتكاف بالمسجد الحرام سيكون من يوم 19 رمضان الى اخر يوم فى الشهر الكريم. كيفية الاستعلام عن تصريح الاعتكاف 2022 الدخول الى موقع البوابة الالكترونية لشئون الحرمين الشريفين.

ثم النقر على خيار استعلام طلب اعتكاف رمضان 1443.

وبعد ذلك كتابة رقم الهوية او رقم الإقامة.

وأيضا يجب كتابة رقم طلب الاعتكاف.

وأخيرا النقر على استعلام طلب الاعتكاف بالمسجد الحرام. عمر شويل - جدة طريقة وشروط الحصول على تصريح الاعتكاف بالمسجد الحرام في رمضان 1443 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة وشروط الحصول على تصريح الاعتكاف بالمسجد الحرام في رمضان 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.