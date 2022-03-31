نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منصة جود الإسكان للحصول على المسكن 1443 وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط منصة جود الإسكان وخطوات التسجيل البسيطة التي يمكن لأي شخص ينطبق عليه الشروط أن يقوم بعملها بكل سهولة ويسر، ومن ثم يستفاد بالعديد من الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية التي تعمل علي مساعدة المواطنين وبالأخص من محدودي الدخل، لذا نوضح إليكم عبر فقرات هذا المقال شروط التسجيل فى منصة جود الإسكان، وكذلك رابط جود الإسكان، وأيضا خطوات التسجيل فى جود الإسكان.

شروط منصة جود الإسكان

للاستفادة من خدمات منصة جود الإسكان يلزم توافر عدة شروط جاءت علي النحو التالي:



أن يكون المتقدم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالفعل.

يلزم بان يكون عدد الاسرة لايقل عن خمس افراد.

تقديم جميع البيانات او مايثبت للدخل الشهري للشخص المتقدم.

يشترط علي الشخص المتقدم بتقديم كل مايثبت انة لا يملك سكن او ليس له سكن مستمر ودائم.

والي الاسرة يجب علية توفير كافة البيانات المتعلقة بالأسرة.

المتقدم يجب ان يكون لدية حساب خاص في منصة سكني.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان

يتم التسجيل في منصة جود عن طريق الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي منصة جود عبر الانترنت عن طريق البحث في محرك جوجل. الضغط علي تسجيل جديد المتاح بالموقع. القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الالكتروني والهوية الشخصية ورقم الهاتف. التأكد من صحة معلومات التسجيل. كتابة رمز التحقيق الظاهر علي الشاشة. تسجيل كلمة المرور الخاصة والتأكيد عليه مرة أخري. ثم النقر علي زر التسجيل.

رابط التسجيل في منصة جود للإسكان

يمكنكم الآن الدخول على رابط منصة جود الإسكان عبر الرابط (https://joodeskan.org.sa/auth/login) للتسجيل فى المنصة الإلكترونية والحصول على المسكن الملائم الميسر المناسب للأسر السعودية من محدودي الدخل والبسطاء والفقراء والمحتاجين الذين يتطلعون إلى الحصول على مسكن مدعم من جود الإسكان.

رقم منصة جود الإسكان

أصبح الآن آلية التواصل مع جود الإسكان من الأمور السهلة التي يمكن لكل متقدم الإتصال من خلالها للتعرف على العديد من الاستفسارات، وذلك على الرقم التالي (6291745).

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح شروط منصة جود الإسكان للحصول على المسكن وخطوات التسجيل.