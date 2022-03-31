“نسيت كلمة المرور ” هنا شرح بالفيديو رابط وخطوات استعادة كلمة المرور في منصة حساب المواطن 1443

يهتم عدد كبير من مستفيدي دعم حساب المواطن والمسجلين عبر الموقع الالكتروني الخاص بمنصة حساب المواطن بالتعرف على كيفية استعادة كلمة المرور في منصة حساب المواطن 1443، وذلك بالنسبة للحساب المسجل بالفعل لدى المستخدم، حيث يلجأ الكثير من المستخدمين الى هذه الخدمة في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بالحساب الخاص بهم، ويوفر برنامج حساب المواطن مجموعة من الخدمات الالكترونية الهامة للمستخدمين ومن بينها خدمة استعادة كلمة المرور للحساب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات استعادة كلمة المرور في منصة حساب المواطن 1443.

استعادة كلمة المرور في برنامج حساب المواطن الكترونيا

تعد خدمة استعادة كلمة المرور في برنامج حساب المواطن واحدة من الخدمات الهامة التي يتيحها برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الالكتروني الخاص به، حيث يتم تسجيل الدخول الى الموقع مباشرة وحساب المستفيد لكي يتم اختيار خدمة استعادة كلمة المرور في حالة نسيانها، حيث يعد دعم برنامج حساب المواطن هو احد أهم اشكال الدعم التي يتم تقديمها من الحكومة السعودية المستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط.

رابط وخطوات استعادة كلمة المرور في منصة حساب المواطن 1443

ويمكن ان يتم استعادة كلمة المرور في منصة حساب المواطن بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول الى منصة برنامج حساب المواطن مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم.

اختيار ايقونة نسيان كلمة المرور.

يتطلب ادخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.

يتم ادخال كود التحقق الذي يصل الى رقم الهاتف في رسالة نصية ومن ثم اختيار ايقونة استعادة كلمة المرور.

موعد صرف دعم الدفعة 53 من حساب المواطن

ومن المقرر ان يتم صرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن في الدفعة رقم 53 رسميا الخاصة بشهر ابريل يوم العاشر من شهر ابريل 2022، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بصرف الدعم لجميع المستحقين بعدما يتم الاعلان عن نتائح الاهلية التي يتم تحديدها بناء على الشروط والضوابط المعلنة لاستحقاق الدعم من قبل برنامج حساب المواطن.