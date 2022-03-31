إعرف بالتاريخ.. موعد رمضان 2022 في السعودية 1443

موعد رمضان 2022 في السعودية، من أهم الأسئلة والتواريخ التي يبحث عنها المسلمون بشكل خاص هو مو موعد بداية صيام أول أيام شهر رمضان المبارك، وتعد أيام رمضان الكريم الخير الذي يفيض ويملئ شواع بلاد المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتحديد أول أيام شهر رمضان 1443/2022، يعتبر من أهم التواريخ التي لا يمكن تفويتها، حيث أن المسلممين جميعا في كافة بقاع الأرض يتوقون ويشتاقون إلى شهر رمضان الفضيل، تقوم المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بتحرى هلال رمضان 2022، مساء يوم الجمعة 1 أبريل 2022 ميلادي الموافق 29 شعبان 1443 هجرية، ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا السعودية في بيان رسمي بداية الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2022 في السعودية العد التنازلي

أيضا تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم، يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 بعد صلاة العشاء، وذلك في حفل يذاع على الهواء مباشرة من مقر داء الإفتاء للإعلان عن غرة الشهر المبارك، وتوقع المركز الفلكي الدولي غرة شهر رمضان يوم السبت الموافق 2 أبريل / نيسان القادم، فلكيا في غالبية الدول الإسلامية، وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، بأن شهر شعبان قد بدأ يوم الجمعة 4 مارس/ آذار 2022 وذلك في معظم الدول الإسلامية، وعليه ستتحرى معظم الدولة هلال شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 29 شعبان 1443 الموافق 1 أبريل المقبل، وأوضح أن رؤية الهلال يوم الجمعة الأول من أبريل غير ممكنة بالعين المجردة، في حين أنها ممكنة من خلال استخدام التلسكوب.

موعد شهر رمضان 2022 في السعودية

اقترب العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم، واشتدت عمليات البحث من قبل المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية للتعرف على توقيت وتاريخ شهر رمضان 2022 في السعودية، حيث يستعد الناس للصيام والتحضير للأعمال الروحانية والإكثار من الصلاة والزكاة، وبحسب المحكمة العليا في السعودية أكدت على أن تحري هلال شهر رمضان الفضيل 2022 سيكون عقب غياب شمس يوم الجمعة 1 أبريل وهو الموافق ليوم 29 شعبان 1433هـ، وبحسب ما ذكره العديد من خبراء الفلك، أشاروا إلى أن غرة شهر رمضان 1443 ستكون بإذن الله تعالي يوم السبت 1 أبريل 20200 في السعودية وسيكون عدد أيام الصيام 30 يوما، حيث ينتهي رمضان في الأول من شهر مايو 2022.