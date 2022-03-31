منصة جود لتسديد الإيجار تسجيل جديد joodeskan.sa رقم منصة جود الإسكان

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عمر شويل - جدة منصة جود لتسديد الإيجار تعد أحد المبادرات التي أطلقها الإسكان التنموي، وأتاح التسجيل في منصة جود الإسكان أمام كافة المواطنين، والهدف من ذلك هو تحقيق الشراكة المجتمعية أفرادًا ومنظمات في العمل الخيري، ومساعدة الأسر المحتاجة بشتى السبل في سبيل توفير السكن المناسب وتسديد الإيجار، من خلال المشاركة في دعم الإيجار، وقد حددت شروط منصة جود الإسكان، كما خصصت رقم منصة جود للتواصل مع خدمة العملاء، وعرض المقترحات، وتقديم الاستفسارات للحصول على رد فوري وتذليل العقبات.

منصة جود لتسديد الإيجار

تحرص منصة جود الإسكان لتسديد الإيجار على توفير الدعم السكني بأشكاله المختلفة، من خلال التسجيل في منصة جود الإسكان، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتحقيق الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص، في سبيل استدامة الدعم السكني للأسر المستحقة التي ينطبق عليها شروط منصة جود، ولكي تستفيد من منصة جود لابد وأن تكون من المستحقين، ويمكنك الاستعلام عن اسمك بين قوائم المستحقين من خلال رابط التحقق من استحقاق جود الإسكان.

منصة جود لتسديد الإيجار تسجيل

يستطيع كل مواطن سعودي تنطبق عليه شروط جود الإسكان، التسجيل في منصة جود بالطريقة الآتية:

افتح رابط التسجيل في منصة جود الإسكان. اضغط على خيار تسجيل منصة جود. سجل رقم الجوال كما هو مطلوب. وافق على شروط منصة جود والأحكام المطبقة، ثم اضغط على خيار تسجيل.

شروط منصة جود لتسديد الإيجار

لكي يستطيع المواطن التسجيل في منصة جود الإسكان، ينبغي أن تتوفر لديه الشروط الآتية:

يجب أن يكون من المسجلين في الضمان الاجتماعي.

يشترط ألا يكون لديه مسكن خاص به.

يندرج اسمه في قوائم استحقاق جود الإسكان.

يجب التسجيل منصة جود الإسكان.

يشترط أن يكون من المسجلين لدى أحد الجمعيات الأهلية المشاركة مع منصة جود الإسكان.

رقم منصة جود الإسكان

خصصت منصة جود الإسكان سبل مختلفة للتواصل وتقديم الاستفسارات والمقترحات، من بينها رقم منصة جود الإسكان (6291745)، كما توفر رابط منصة جود الذي يستطيع المستفيد من خلاله التسجيل في المنصة، سواء تسجيل جديد، أو تسجيل دخول، وكذلك رابط التحقق من استحقاق جود الإسكان.

استحقاق منصة جود لتسديد الإيجار

يعد من أهم شروط التسجيل في منصة جود الإسكان هو التأكد من الاستحقاق، ووجود اسم المستفيد في قوائم استحقاق جود الإسكان لتسديد الإيجار، وذلك من خلال زيارة رابط التأكد من الاستحقاق joodeskan.sa، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، ثم أخيرًا النقر على خيار تحقق، وهنا تتحقق المنصة عن المستفيد من خلال الربط مع قواعد البيانات لدى الجهات ذات علاقة، ثم تتأكد من بيانات المستفيد والحالة الاجتماعية، كذلك تقوم الجمعيات الأهلية المشاركة بدراسة الطلب، والبحث حول الاستحقاق.