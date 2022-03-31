نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 | تاريخ صرف المطور والقديم والاستعلام sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443، حيث زاد البحث عن آخر الأخبار المتعلقة بموعد إيداع الضمان الاجتماعي بين المواطنين والمواطنات، وخاصة بعد انتشار العديد من الأخبار بين المواطنين والمواطنين بخصوص تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم والجديد وهذا بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، وسنتعرف معكم في هذا المقال على حقيقة هذه الأخبار وما هو تاريخ صرف الضمان المطور، كما سنتعرف معكم على كيفية الاستعلام عن الدفعات الخاصة بكم في الضمان عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443

ونتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وهذا سواء للنظامين القديم والجديد، حيث تابعنا معكم موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي في رمضان، وقد انتشرت العديد من الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بخصوص توحيد موعد صرف رواتب الضمان، وهذا سواء القديم والمطور.

تاريخ صرف الضمان المطور

حيث انتشرت الكثير من الأخبار بخصوص موعد صرف الضمان المطور والقديم، حيث انتشرت شائعة بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم توحيد موعدي الصرف للضمانين بشكل دائم، وهذا غير صحيح.

شائعة متداولة

لتوحيد صرف الضمان المطور مع النظام القديم وهذا غير صحيح ✅

النظام القديم / لشهر الهجري

النظام المطور / لشهر الميلادي

#سناب_الضمان_الاجتماعي1M pic.twitter.com/Ru9JlAThFn — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) شائعة متداولة

لتوحيد صرف الضمان المطور مع النظام القديم وهذا غير صحيح ✅

النظام القديم / لشهر الهجري

النظام المطور / لشهر الميلادي

#سناب_الضمان_الاجتماعي1M pic.twitter.com/Ru9JlAThFn — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) March 31, 2022

ولكن انتشرت الكثير من الأخبار أنه سيتم تقديم موعد الضمان الاجتماعي القديم والجديد ليتم صرفه ببداية الشهر الميلادي المقبل، والذي سيكون قبل رمضان بيوم واحد، مع العلم أنه غير مؤكد أنه سيتم توحيد موعدي الصرف في غير هذه الحالة الاستثنائية، ويمكنكم التأكد من نزول أي مبالغ في حسابكم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا كما سنتابع معكم.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم هوية المعيل وكلمة المرور، ثم اكتب رمز التحقق.

ثم في حسابك انقر على “الدفعات”.

ستجد بيانات الدفعات الخاص بك، في حال وجدت أنه يوجد دفعة جديدة، فهذا يعني أنه تم بالفعل إيداع الضمان اليوم.

يوم الخميس / 31 مارس

رمضان 2 يوم

الضمان للجميع / اليوم pic.twitter.com/Hh7v6XQIPO — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) يوم الخميس / 31 مارس

رمضان 2 يوم

الضمان للجميع / اليوم pic.twitter.com/Hh7v6XQIPO — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) March 31, 2022

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

وفي حالة واجهتكم أية مشاكل بخصوص الدفعات الخاصة بكم وتريدون التواصل بشكل ضروري مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيمكنكم عمل ذلك من خلال رقم الضمان الموحد المجاني، وهو كالآتي: