نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات دوام المرور في رمضان والإرشادات الخاصة بالسائقين خلال الشهر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوقات دوام المرور في رمضان أمر يرغب العديد من المواطنين والمقيمين بمعرفته، حيث من المعروف أن ساعات العمل في جميع المصالح الحكومية والخاصة يتم تقليصها إلي ساعات عمل أقل، حتي يتمكن المواطنين من نيل قسط من الراحة بسبب الصوم لعدد ساعات طويلة خلال اليوم بجانب الالتزام بالروحانيات الخاصة بهذا الشهر الفضيل، ومن المعروف أن الإدارة العامة للمرور السعودي تقوم بتنفيذ العديد من المهام الأساسية داخل أراضي الوطن، حيث تعمل إدارة المرور السعودي بمتابعة تنفيذ العديد من القرارات التي يتم إصدارها من قبل الجهات العليا المختصة، كما تعمل علي تنظيم إدارة قطاع الأعمال المرورية والإشراف علي نظام المرور السعودي، إصدار رخصة القيادة وإحصاءات الحوادث المروية السنوية وغيرها من الخدمات.

أوقات دوام المرر في رمضان

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رخصة القيادة للنساء، وقد قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بالاستشارة إلي أنها قامت بإقرار المواعيد الجديدة الخاصة بشهر رمضان المبارك لهذا العام 2022 ميلادية، علي أن تكون مواعيد العمل في شهر رمضان جميع الأيام ما عدا الجمعة السبت وتم تقسيم مدة العمل في الشهر الفضيل علي فترتين والمواعيد الخاصة بالعمل في الفترتين تم تقسيمهم كالتالي:

أوقات الدوام المواعيد الصباحية في المرور السعودي تكون من الساعة التاسعة صباحاً (9:00) ويستمر العمل حتي الساعة الواحدة والنصف ظهراً (1:30).

وقت الدوام المسائي في المرور السعودي خلال شهر رمضان علي أن يبدأ العمل في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وحتي الساعة الخامسة مساءً.

الإرشادات الخاص بالسائقين خلال الشهر المبارك

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رقم المرور الموحد ، قد قامت إدارة المرور السعودي بالإشارة إلي أن هناك بعض الضوابط التي يجب أن يلتزم بها السادة السائقين في خلال الشهر الكريم تجنباً للحوادث وهي كالتالي:

التأكد من عدم وجود أي عيوب المركبة من مشاكل قبل التحرك بها علي الطريق.

الالتزام بنظام وقوانين الإدارة العامة للمرور بشكل عام.

القيادة بحذر والابتعاد عن القيادة في ساعات الذروة.

اتباع جميع اللافتات والتعليمات علي الطريق.

في حالة وجود أي مشاكل علي الطريق لا قد الله يمكن للمواطن أو المقيم التواصل مع الإدارة العامة للمرور من خلال الرقم الموحد 01149092446 أو من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها.