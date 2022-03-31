نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي في شهر رمضان، حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت أن موعد صرف الضمان الاجتماعي في شهر يناير سوف يكون محددًا ولن يتغي، وتجدر الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يبحثون الآن عن مواعيد للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي الخاصة بهم، حيث يتم توزيع أموال الضمان على الأسر الفقيرة في الدولة وكذا كبار السن أي من تجاوزوا الستين من العمر وذوي الإعاقة ومن لا يجدون عملاً بسبب صحتهم، وضعت الحكومة السعودية عدة توصيات لمساعدة المحتاجين لذلك أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نظام الضمان الاجتماعي المطور لعام 2022، وهذا النظام هو في الاساس يهدف إلى تقديم دعم شامل لكافة المستفيدين منه ويتم ذلك بناءً على مجموعة من المتطلبات والضوابط، يفي بجميع متطلبات وضوابط الافتتاح الحق في أجر الضمان الاجتماعي الجديد.

موعد نزول رواتب الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن ميعاد نزول معاشات الضمان الاجتماعي، والذي سيجري في شهر رمضان المبارك 1443، الموافق بالتاريخ الميلادي المحدد في شهر مارس 2022، من المهم ملاحظة أن تاريخ الدفع قد يختلف من شهر إلى آخر، لأن يوم دفع معاشات الضمان الاجتماعي قد يتزامن مع عطلة وطنية في المملكة، مما يؤدي إلى دفع الراتب في اليوم التالي.

حالات إيقاف رواتب الضمان الاجتماعي:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، إنه لم يتم تعليق رواتب الضمان الاجتماعي السابقة ، ولم يتم تعليق الراتب ، إلا في الحالات التالية:

يقوم الشخص المستفيد بالتنازل عن راتبه في الضمان الاجتماعي

إذا عاد المستفيد إلى العمل في وظيفة ذات رواتب أعلى، فسيكون مؤهلاً للحصول على الضمان، والذي تبلغ قيمته 1000 ريال للعائلة و 5500 ريال للفرد.

إذا كان المستلم قد التحق بأحد الملاجئ التي تهتم بمن يجدون أنفسهم هناك.

أخيرًا، إذا لم يجدد المستفيد بياناته ، فلن يتم دفع الراتب حتى يتم تجديد البيانات والتسجيل.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره للسماح للموظفين بدفع أجورهم دون إلغاء طلبات التسجيل الخاصة بهم، تستمر فترة التسجيل ستة أشهر تبدأ في 20 نوفمبر لا يتم احتساب الأفراد في نظام الضمان الاجتماعي بل الأسرة.

في الحالة الأولى، يحصل المُقرّ على رابط الضمان الاجتماعي المطوَّر ويسجّل ويحصل على رقم الطلب.

ادخل على الرابط لمعرفة المزيد عن الطلب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يقوم الموظف المدني بالولاية بإدخال الرقم المدني ورقم الطلب ورمز التحقق.

يقوم الشخص بالضغط على عرض ثم تظهر البيانات.

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

تم إجراء بعض التغييرات على طريقة حساب المعاش والمبلغ المستحق لأسرة أو لفرد مستقل. أعلنت وزارة الموارد البشرية عن حساب المعاش التالي في نظام الضمان الاجتماعي:

يحسب معاش الأسرة والفرد بجمع قيمة الدخل المكتسب لكل فرد من أفراد الأسرة.

اطرح 50٪ من الدخل الشهري بالكامل ، ثم أضف إلى إجمالي الأقساط السنوية.

قارن الدخل الإجمالي المحسوب مع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي.

إذا تجاوز دخل الأسرة الحد الأدنى المكتسب ، يصبح المعاش غير مؤهل.

إذا كان الدخل بأكمله أقل من الحد المكتسب ، تحصل الأسرة على راتب.

ستكون قيمة الرسم على النحو التالي:

رب الأسرة يكسب 1100 ريال في السعوديين.

تبلغ قيمة كل فرد من أفراد الأسرة 550 ريال سعودي.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية الوطنية:-

للتحقق من رقم الهوية الوطنية الخاص بك ، انتقل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، الضمان الاجتماعي السعودي. يجب عليك قراءة جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بخدمة الضمان الاجتماعي المطورة. بعد الانتهاء من جميع التفاصيل ، انقر فوق “بدء الخدمة الإلكترونية”. ستُقدم لك قضية مدنية ستتمكن من خلالها من تقديم رقم هويتك الوطنية. ضع رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك على قطعة من الورق. ستجد رمز التحقق أمامك ؛ اكتبها بالضبط كما هي. حدد الزر “إظهار”. ثم سترى كل التفاصيل حول حالة المستفيد من الضمان الاجتماعي.

كان الملايين من المواطنين ينتظرون موعد دفع الضمان الاجتماعي، في شهر رمضان مع العلم أن العديد من الأسر الفقيرة التي لم تستطع تلبية احتياجاتها وذويها أرادت الحصول على هذه المساعدة، والتي توزع كل عام من قبل الضمان الاجتماعي وذلك في شهر رمضان، حيث يوفر جميع المكونات اللازمة لنظامهم الغذائي اليومي.